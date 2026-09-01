Cảnh báo chiêu mượn danh hỗ trợ pháp lý để kích động, lôi kéo người dân

Thay vì hướng dẫn người dân quyền khiếu nại, các đối tượng cắt ghép hình ảnh, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây áp lực đối với quá trình giải quyết vụ việc.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số kẻ lợi dụng danh nghĩa tư vấn, hỗ trợ pháp lý để tiếp cận người dân có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp dân sự, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Từ đó, các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia hoạt động trái pháp luật nhằm trục lợi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Khi người dân chia sẻ thông tin, hình ảnh hoặc nội dung vụ việc trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để tiếp cận, mời tham gia các hội, nhóm với danh nghĩa “hỗ trợ pháp lý”, “bảo vệ quyền lợi” hoặc “đòi lại quyền lợi chính đáng”.

Thông qua các hội, nhóm này, thay vì hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, các đối tượng thường đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc xuyên tạc bản chất vụ việc; đồng thời khai thác tâm lý bức xúc, thiếu thông tin của người dân để kích động , lôi kéo.

Kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân để kích động, lôi kéo. (Ảnh minh hoạ: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đáng chú ý, một số kẻ còn kêu gọi người dân tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước; tổ chức phát trực tiếp trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh, video hoặc đưa ra những nội dung mang tính định hướng, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây áp lực đối với quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng.

Các hoạt động này không những không giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Người dân từ chỗ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hợp pháp có thể bị lôi kéo thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật mà không nhận thức đầy đủ hậu quả.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này phải đúng trình tự, thủ tục và trong khuôn khổ pháp luật.

Người dân không nên tin tưởng, chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng; không tham gia các hội, nhóm có biểu hiện kích động, kêu gọi tụ tập đông người, gây áp lực hoặc chống đối cơ quan chức năng.

Đặc biệt, người dân không cung cấp giấy tờ tùy thân, hồ sơ vụ việc, thông tin tài khoản hoặc các dữ liệu cá nhân cho những người không rõ danh tính, không có chức năng, thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để phát tán thông tin sai sự thật, kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo khi phát sinh tranh chấp hoặc có vấn đề cần khiếu nại, tố cáo, người dân cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu trung thực và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.

Người dân cũng cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ , bình luận hoặc tham gia các hoạt động trên không gian mạng; ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nguồn thông tin chính thống.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tư vấn pháp lý để dụ dỗ, lôi kéo, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.