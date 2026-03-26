Cảnh báo chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

Qua rà soát, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nộp số thuế này, gây vướng mắc cho người lao động và tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Nhất là thời điểm cuối cùng 31/3 để nhận hồ sơ quyết toán thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập đang đến gần.

Theo quy định, các tổ chức chi trả thu nhập phải khấu trừ, kê khai và nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động. Việc chậm hoặc không nộp không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Cơ quan thuế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, nộp đủ số thuế còn thiếu, đồng thời hỗ trợ người lao động quyết toán thuế. Với các trường hợp chậm nộp, không nộp, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm, như: tính tiền chậm nộp, cưỡng chế, công khai nợ thuế, thậm chí tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật. Trường hợp nghiêm trọng có thể chuyển cơ quan công an xử lý.

Liên quan đến quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế thay cho người lao động khi được ủy quyền. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động hướng dẫn hoặc tiếp nhận ủy quyền, khiến cá nhân phải tự thực hiện quyết toán, có thể dẫn đến chậm nộp hồ sơ hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đề nghị các tổ chức trả thu nhập tăng cường trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận ủy quyền và thực hiện quyết toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Đối với trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống và thuộc diện được miễn thuế, đơn vị chi trả vẫn kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ quyết toán nhưng không tổng hợp số thuế phải nộp thêm này.

Ngoài ra, trong trường hợp người lao động được điều chuyển do sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền cho toàn bộ phần thu nhập đã chi trả trong năm, đồng thời thu hồi chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị cũ cấp (nếu có).

Về thời hạn nộp hồ sơ, theo quy định, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Nếu thời hạn này trùng với ngày nghỉ theo quy định, người nộp thuế được phép nộp vào ngày làm việc tiếp theo. Cơ quan thuế cũng lưu ý số lượng hồ sơ thường tăng đột biến vào những ngày cuối kỳ, có thể dẫn đến quá tải hệ thống hoặc kéo dài thời gian xử lý. Vì vậy, tổ chức và cá nhân nên chủ động nộp hồ sơ sớm để bảo đảm tiến độ.