Cảnh báo các mẹ đừng chủ quan: Bé gái chạy chân trần ra sân nắng khiến lòng bàn chân bị bỏng rộp nặng, tróc da mảng lớn

Gần đây, những clip ghi lại cảnh các bạn nhỏ chân trần chạy ra trời nắng khiến nhiều người cảm thấy đáng yêu và hài hước.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn camera ghi lại cảnh một bé nhỏ chạy chân trần trên nền sân gạch ngoài trời giữa thời tiết nắng gắt. Chỉ ít lâu sau, gia đình phát hiện lòng bàn chân bé xuất hiện những mảng phỏng rộp nghiêm trọng, da bong tróc từng mảng lớn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cảnh báo các mẹ đừng chủ quan

Hình ảnh đôi bàn chân non nớt của đứa trẻ bị bỏng đến nhăn nhúm, phồng rộp đã khiến rất nhiều phụ huynh giật mình. Bởi điều đáng sợ nhất là tai nạn này lại đến từ một thứ quen thuộc đến mức nhiều người chủ quan mỗi ngày: nền sân dưới trời nắng nóng.

Theo chia sẻ của mẹ bé, ban đầu gia đình chỉ nghĩ con bị nóng nhẹ khi chạy chơi ngoài sân. Nhưng sau đó, bé có biểu hiện đau rát, không chịu đứng xuống đất. Khi kiểm tra kỹ, cả nhà mới hoảng hốt phát hiện phần lòng bàn chân đã bị bỏng nhiệt khá nặng.

Nhìn lại camera, có thể thấy thời điểm xảy ra sự việc trời nắng gay gắt, nền gạch ngoài sân gần như hấp thụ toàn bộ nhiệt độ. Người lớn đi dép còn cảm thấy nóng ran, trong khi trẻ nhỏ lại có làn da mỏng và nhạy cảm hơn rất nhiều.

Mùa hè năm nay đang bước vào những đợt nắng nóng cực đoan ở nhiều nơi. Không chỉ mặt đường nhựa, mà nền xi măng, sân gạch, bậc thềm, khu vui chơi ngoài trời hay thậm chí cả yên xe máy phơi nắng đều có thể trở thành “bề mặt gây bỏng” với trẻ nhỏ.

Nhiều chuyên gia từng cảnh báo rằng nhiệt độ bề mặt dưới trời nắng có thể cao hơn nhiệt độ không khí rất nhiều. Khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 38-40 độ C, nền gạch hoặc mặt đường có thể nóng tới hơn 50-60 độ C, đây là mức đủ gây bỏng da chỉ sau vài chục giây tiếp xúc.

Đặc biệt, trẻ nhỏ thường có thói quen: chạy chân trần, ngồi bệt xuống sân, tò mò chạm tay vào các bề mặt nóng, leo trèo ngoài trời mà chưa ý thức được nguy hiểm.

Chỉ một phút sơ ý của người lớn cũng có thể khiến trẻ bị bỏng đau đớn.

Vào những ngày nắng gắt:

Không để trẻ chạy chân không ngoài sân hoặc mặt đường ngoài trời.

Luôn kiểm tra nhiệt độ yên xe, ghế kim loại, cầu trượt, nền gạch trước khi cho trẻ tiếp xúc.

Hạn chế cho trẻ chơi ngoài trời vào khung giờ nắng đỉnh điểm từ khoảng 10h đến 16h.

Cho trẻ mang dép mềm, thoáng chân khi ra ngoài.

Trong trường hợp trẻ bị bỏng nhiệt, cần nhanh chóng: đưa trẻ vào nơi mát, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch mát liên tục khoảng 15-20 phút, không bôi kem đánh răng, nước mắm hay mẹo dân gian lên vết bỏng, đồng thời đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu xuất hiện phồng rộp hoặc bỏng diện rộng.

Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian trẻ con được tự do chạy nhảy và khám phá nhiều hơn. Nhưng chính lúc ấy, những nguy cơ tưởng rất quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày lại dễ bị người lớn bỏ qua nhất.

Chỉ đến khi nhìn thấy đôi bàn chân bé xíu phồng rộp vì bỏng nắng, nhiều người mới giật mình nhận ra: mùa hè không chỉ có nguy cơ say nắng hay đuối nước, mà ngay cả mặt sân trước nhà cũng có thể khiến trẻ bị thương.