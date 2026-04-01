Cảnh báo an toàn cổng USB ô tô: Chủ xe cần chú ý

Cảnh báo người dùng không nên tùy tiện sử dụng cổng USB trên ô tô do giới hạn công suất và rủi ro bảo mật. Phần lớn cổng USB chỉ cung cấp 2,5–5W, đủ sạc chậm điện thoại nhưng không phù hợp với thiết bị tiêu thụ điện cao như laptop, máy chơi game, dễ gây quá tải, cháy cầu chì hoặc treo hệ thống.

Ngoài ra, việc dùng bộ chia USB có thể làm quá tải nguồn, trong khi USB không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Ổ cứng ngoài cũng không phù hợp do yêu cầu điện năng lớn và dễ hư hỏng trong môi trường rung lắc, nhiệt độ cao.