Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 2025, các đối tượng lừa đảo trên mạng tiếp tục biến tướng tinh vi hơn, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu cảnh giác và sự phát triển của mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những thủ đoạn lừa đảo phổ biến, người dân hết sức cảnh giác

Dưới đây là 4 thủ đoạn mới nổi lên mạnh nhất, mọi người cần đặc biệt lưu ý:

1. Dụ dỗ chat sex – Gài bẫy tống tiền

Đối tượng làm quen qua mạng xã hội, giả vờ thân thiết rồi dụ nạn nhân chat video nhạy cảm. Sau khi ghi lại hình ảnh, chúng đe dọa phát tán, ép chuyển tiền.

→ Đây là hình thức tống tiền kiểu mới, đánh vào tâm lý xấu hổ của nạn nhân.

2. Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm – Bịa chuyện để đe doạ

Chỉ cần lấy ảnh đại diện hoặc vài hình ảnh công khai của nạn nhân, chúng dùng công nghệ AI cắt ghép thành ảnh, video nhạy cảm rồi gửi cho nạn nhân để dọa đăng lên mạng, buộc chuyển tiền “bịt miệng”.

3. Giả danh shipper – Lừa phí vận chuyển/thu hộ

Kẻ gian giả làm shipper, đưa thông báo “đơn hàng bị lỗi”, “cần thanh toán phí vận chuyển/thu hộ”. Khi nạn nhân click vào đường link do chúng gửi, thông tin ngân hàng bị đánh cắp.

→ Nhiều người bị lừa vì nghĩ mình đang chờ hàng thật.

4. “Bắt cóc online” – Gọi video, phát âm thanh giả để tống tiền

Đối tượng dùng AI deepfake tạo giọng nói giống con/em/cháu của nạn nhân, gọi điện thông báo “đang bị bắt cóc”, yêu cầu gia đình chuyển tiền ngay để “chuộc người”.

→ Hình thức này gây hoang mang cực lớn, nhiều gia đình chuyển tiền trong vài phút.

5 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ – AI CŨNG PHẢI GHI NHỚ

1. Tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, mã xác thực

Dù bất kỳ ai hỏi – kể cả người tự xưng là ngân hàng, công an, shipper – không cung cấp. OTP chỉ dùng để đăng nhập tài khoản của chính bạn.

2. Không chuyển tiền trước trong mọi tình huống bất thường

Mọi yêu cầu chuyển tiền “gấp”, “bảo mật”, “không được nói với ai” đều là dấu hiệu lừa đảo.

3. Bình tĩnh xác minh thông tin

Kiểm tra lại bằng cách gọi trực tiếp cho người thân, tổng đài ngân hàng hoặc đơn vị vận chuyển.

Tuyệt đối không tin vào giọng nói/video khi chưa xác minh.

4. Không cài đặt ứng dụng lạ – Không bấm link không rõ nguồn gốc

App lạ có thể chứa mã độc, chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp tài khoản ngân hàng.

5. Cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ – lương cao”

Đây là chiêu dụ dỗ quen thuộc, thường dẫn đến: nạp tiền ảo, làm nhiệm vụ giả, hoặc bị lợi dụng danh tính.

Mỗi cá nhân cần chủ động nâng cao nhận thức cho bản thân và các thành viên trong gia đình, đồng thời cài đặt các lớp bảo mật cần thiết cho tài khoản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời tố giác và báo ngay cho cơ quan công an địa phương để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân ở chế độ công khai trên mạng xã hội và cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm công nghệ cao để tự bảo vệ mình.