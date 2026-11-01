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Cảnh 18+ gây sốc nhất phim Trung Quốc hiện tại đã lên sàn: Nữ chính đẹp vô cùng, quá bạo xem mà không tin nổi

Mộng Du
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Không thể tin là cảnh 18+ này lại có thể xuất hiện.

Từ khi lên sóng, Thành Phố Rực Rỡ đã gây chú ý với kịch bản hấp dẫn và đặc biệt là cảnh nóng không kiêng nể ai dù chiếu trên sóng giờ vàng. Mới đây, trong tập 18 được lên sóng tối 4/11, phim một lần nữa khiến không ít khán giả đang choáng váng trước cảnh 18+ của Trương Hy Văn. Đây có thể nói là cảnh nóng gây sốc nhất màn ảnh Trung Quốc hiện tại, không chỉ vì mức độ táo bạo mà còn bởi cảm xúc nhân vật phải chịu đựng.

- Ảnh 1.

Cảnh 18+ của Trương Hy Văn đã lên sóng trong tập 18 phim Thành Phố Rực Rỡ.

Mọi chuyện bắt nguồn từ âm mưu tranh giành quyền lực của Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm). Hắn khống chế mẹ của Alice (Cao Hải Ninh), ép cô quyến rũ em trai mình là Quan Hiếu Quân (Ngô Trác Hy). Sau khi hai người nảy sinh quan hệ, Alice bất ngờ tố cáo Hiếu Quân, khiến anh đứng trước nguy cơ mất tư cách tranh cử vào hội đồng quản trị tập đoàn. Dù em trai chấp nhận rút lui, Hiếu Hiền vẫn chưa chịu buông tha.

- Ảnh 2.

Phân đoạn gây sốc không chỉ vì độ táo bạo mà còn vì sự ám ảnh tâm lý mà nhân vật phải chịu đựng.

Trước mặt vợ chồng Hiếu Quân, hắn tuyên bố em trai đã ngủ với vợ mình thì hắn cũng phải được đối xử tương tự với chị dâu. Để cứu chồng, Kate (Trương Hy Văn) đau đớn cởi bỏ trang phục, để lộ bờ vai và tấm lưng trần. Cay độc hơn, Hiếu Hiền lại buông lời chê cô không hợp gu rồi ung dung bỏ đi, biến sự hy sinh ấy thành màn hạ nhục tàn nhẫn. Được biết, phân cảnh được dàn dựng theo kỹ thuật one-shot, đòi hỏi các diễn viên phải dày công tập luyện.

- Ảnh 3.

Alice và Hiếu Quân bất lực đứng nhìn Kate bị Hiếu Hiền sỉ nhục.

Trước đó, Thành Phố Rực Rỡ đã gây tranh cãi vì cảnh Trần Oánh cởi đồ để nhân vật của Trương Trí Lâm chụp ảnh nhạy cảm, kéo theo 25 đơn khiếu nại gửi cơ quan quản lý truyền thông. Vì vậy, cảnh của Trương Hy Văn từng được cho là sẽ bị TVB cắt bỏ. Thế nhưng sau tất cả, cảnh 18+ này vẫn được phát sóng.

Với những khán giả đã xem tập 18 của phim Thành Phố Rực Rỡ, tin rằng họ sẽ có chung cảm nhận là dù gây sốc, cảnh quay này hoàn toàn không phải chiêu trò câu view mà được thực hiện với dụng ý phơi bày sự tàn nhẫn của cuộc chiến quyền lực trong gia tộc họ Quan.

- Ảnh 4.

Đây là cảnh nóng khiến khán giả càng cảm nhận sâu sắc sự khắc nghiệt, tàn nhẫn trong cuộc chiến giành quyền lực ở gia đình tài phiệt họ Quan.

- Ảnh 5.

Sau nỗi đau tột cùng, Kate đã có hành động khó tin góp phần đẩy chặng cuối của Thành Phố Rực Rỡ lên cao trào.

Bản thân Trương Hy Văn cũng có màn thể hiện đầy xuất sắc trong cảnh quay có độ khó cao. Cô vừa nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn cùng vóc dáng quyến rũ, vừa khắc họa thuyết phục nỗi tủi nhục, phẫn nộ và tuyệt vọng. Cũng chính tình huống đầy đau đớn này đã trở thành động cơ khiến Kate có những hành động điên cuồng, khiến chặng cuối của Thành Phố Rực Rỡ càng trở nên kịch tính, hấp dẫn.

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Tags

rực rỡ

Trương Trí Lâm

Cao Hải Ninh

Ngô Trác Hy

cảnh 18+

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