Căng thẳng với Thái Lan, một dòng tiền chảy về Campuchia giảm hơn 1/3, chỉ còn gần 1,9 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Lao động và Đào tạo nghề (MLVT), lao động Campuchia ở nước ngoài đã gửi về nước khoảng 1,86 tỷ USD tiền kiều hối vào năm ngoái, giảm 37% so với 2,95 tỷ USD năm 2024.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12/2025, có 433.594 lao động Campuchia làm việc ở nước ngoài, trong đó 150.393 người là nữ. “Họ đã gửi về nước 1,86 tỷ USD trong năm 2025, góp phần đáng kể vào việc cải thiện sinh kế của gia đình cũng như nâng cao sức khỏe và giáo dục cho các thành viên trong gia đình người lao động di cư”, bộ cho biết.

Sự sụt giảm kiều hối chủ yếu liên quan đến việc gần 1 triệu lao động nhập cư Campuchia trở về nước, đặc biệt là do căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan năm 2025.

Theo báo cáo, hơn 620.000 người lao động, tương đương khoảng 65% số người lao động hồi hương, đang làm việc trong nước như sản xuất may mặc và khu vực kinh tế phi chính thức.

“Khoảng 320.000 công nhân trở về từ Thái Lan đã có việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy may mặc và các ngành khác, trong khi những người khác làm việc trong các lĩnh vực phi chính thức như xây dựng và dịch vụ”, ông Sour cho biết tại cuộc họp thường niên của bộ.

Bộ Lao động và Đào tạo Nghề đã triển khai các biện pháp hỗ trợ trên toàn quốc, bao gồm việc kết nối việc làm cho người lao động và thiết lập các trung tâm tiếp nhận tại các cửa khẩu biên giới để giúp lao động hồi hương tìm việc làm trong nước. Bộ cũng triển khai các chương trình đào tạo nghề nâng cao kỹ năng giúp công nhân xây dựng và nông nghiệp chuyển đổi sang ngành công nghiệp may mặc và dệt may.

Lao động Campuchia tại nước ngoài đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, đặc biệt trong việc giảm nghèo ở nông thôn.

Người lao động Campuchia chủ yếu làm việc tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ả Rập Xê Út.

Theo số liệu, lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan và Malaysia có mức lương trung bình hàng tháng khoảng 400 USD (10,4 triệu VNĐ), trong khi đó, lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản kiếm được khoảng 1.500 USD (39 triệu USD).

