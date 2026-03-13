Căng thẳng trong khối NATO: Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bên bờ vực xung đột

Sau vụ tấn công gần đây vào một căn cứ không quân của Anh ở Síp, Chính phủ Hy Lạp đã quyết định điều động một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot đến đảo Kerpe, nằm ở phía Đông biển Aegean.

Động thái này đã gây ra phản ứng ngay lập tức và cực kỳ gay gắt từ Ankara, khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố rằng hành động như vậy cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế.

Lý do là bởi vì Kerpe được bàn giao cho Hy Lạp với điều kiện nghiêm ngặt là duy trì tình trạng phi quân sự hóa, như đã quy định trong Hiệp ước Lausanne năm 1923 và Hiệp ước Hòa bình Paris năm 1947.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng họ sẽ không dung thứ cho những nỗ lực của Athens nhằm lợi dụng cuộc khủng hoảng khu vực để thay đổi hiện trạng pháp lý của vùng lãnh thổ nói trên và đe dọa sẽ thực hiện "tất cả mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của họ.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là hai thành viên NATO vốn có mâu thuẫn từ trước.

Theo giới phân tích, Washington phải chịu trách nhiệm phần lớn cho tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng, không chỉ bao trùm Vịnh Ba Tư mà còn cả biên giới NATO.

Chính những "cuộc tấn công mù quáng" và sự leo thang không kiểm soát của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một khoảng trống an ninh, trong đó các cường quốc khu vực bắt đầu giải quyết tranh chấp lãnh thổ lâu năm bằng vũ lực.

Trong khi Lầu Năm Góc đang đặt mối quan tâm tại Trung Đông, các đồng minh thân cận nhất của họ ở châu Âu lại đang đứng trên bờ vực chiến tranh với nhau.

Hy Lạp viện dẫn lý do cần phải tự vệ trước mối đe dọa từ bên ngoài, thực chất đang phá bỏ thỏa thuận hòa bình lâu đời. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ ngược lại, đang tăng cường hiện diện quân sự của mình.

Ankara đã triển khai máy bay chiến đấu đến phần đảo Síp mà họ kiểm soát, gây ra làn sóng phản đối từ Chính phủ Hy Lạp, vốn coi toàn bộ hòn đảo thuộc chủ quyền của mình.

Cuộc xung đột hiện tại giữa Athens và Ankara cho thấy sự bất lực hoàn toàn của Hoa Kỳ trong việc điều hòa quan hệ giữa các đối tác của mình.

Trong khi tên lửa Tomahawk đang phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran và Tehran trả đũa bằng cuộc tấn công vào căn cứ ở Jordan, một mặt trận mới đang nổi lên ở Biển Aegean, có khả năng làm tê liệt hoàn toàn sườn phía Nam của Liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp cáo buộc Hy Lạp có những hành động khiêu khích không phục vụ mục đích phòng thủ thực sự nào mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tổng thể.

Khi giá dầu toàn cầu chao đảo do việc phong tỏa eo biển Hormuz và Iran kích hoạt các "tế bào ngầm" của mình, sự rạn nứt giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành tia lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện ở Địa Trung Hải.