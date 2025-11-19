Căng thẳng ngoại giao leo thang, Trung Quốc tìm ra “nỗi đau” mới của Nhật Bản và đánh thẳng vào đó

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế hàng đầu châu Á bùng lên sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, có thể dẫn tới phản ứng quân sự.

Đáp lại, Trung Quốc đã ngay lập tức yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu trên đồng thời cảnh báo công dân không nên đến Nhật Bản. Động thái này gây ra hàng loạt vụ hủy chuyến, có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc vừa tìm ra “nỗi đau” tiếp theo của nhật Bản. Trong thông báo ngày 19/11, Trung Quốc cho biết họ sẽ dừng nhập khẩu hải sản của Nhật. Vài tháng trước, Trung Quốc mới nhập lại hải sản Nhật sau thời gian dài đình chỉ vì vụ xả nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển năm 2023.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận. Phía Nhật Bản cũng chưa đưa ra phản hồi.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang, Nhật Bản cũng đã cảnh báo công dân tại Trung Quốc nên tăng cường các biện pháp an toàn và tránh nơi đông người. Dẫu vậy, Tokyo khẳng định phát biểu của Thủ tướng Takaichi tại Quốc hội nước này phù hợp với lập trường của chính phủ, cho thấy sẽ không có đột phá nào xảy ra trong thời gian tới.

Việc Bắc Kinh tái áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hải sản giáng đòn mạnh và nhiều công ty Nhật đang mong muốn gia nhập thị trường tỷ dân, vốn từng chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Nhật Bản. Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là nước mua sò điệp và hải sâm hàng đầu của Nhật.

Hiện tại, Trung Quốc cũng đã cấm chiếu phim của Nhật, hủy các sự kiện ngoại giao được lên kế hoạch từ trước.