Căng thẳng Mỹ - Canada lại bùng lên vì cây cầu 4,7 tỷ USD trên biên giới

Cầu Gordie Howe. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Canada Carney và Tổng thống Mỹ Trump hôm 10/2 đã điện đàm về nhiều chủ đề, bao gồm cả cây cầu biên giới. "Tình hình sẽ được giải quyết", ông Carney nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ ngăn cản việc khánh thành cây cầu mới, trong động thái mới nhất nhằm vào Canada liên quan đến các vấn đề thương mại. Ông Trump viện dẫn việc Canada từ chối bán một số loại đồ uống có cồn của Mỹ tại các cửa hàng ở nước này, thuế quan mà Canada áp đặt lên các sản phẩm sữa và các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Cây cầu được Canada tài trợ vì Mỹ từ chối chi trả, và dự kiến sẽ mở cửa trong những tháng tới.

Nhà Trắng ngày 10/2 cho biết, thỏa thuận này không thể chấp nhận được. "Việc Canada kiểm soát những gì đi qua cầu Gordie Howe và sở hữu đất đai ở cả hai bên là điều không thể chấp nhận được đối với tổng thống", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Tuy nhiên, theo Reuters , ông Trump đã nhầm lẫn khi cho rằng cây cầu sẽ thuộc sở hữu của Canada, mặc dù thực tế cây cầu thuộc sở hữu chung.

"Tôi đã giải thích rằng Canada, tất nhiên, đã chi trả cho việc xây dựng cây cầu, hơn 4 tỷ USD. Nhưng quyền sở hữu được chia sẻ giữa tiểu bang Michigan và Chính phủ Canada", ông Carney nói.

Tờ New York Times đưa tin tỷ phú Matt Moroun - mà gia đình sở hữu cây cầu Ambassador đối thủ nối liền Detroit và Windsor - đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm 9/2, vài giờ trước tuyên bố của ông Trump. Bộ Thương mại Mỹ và công ty Ambassador Bridge chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Phòng Thương mại Khu vực Detroit, một nhóm doanh nghiệp của Michigan, cho biết cầu Gordie Howe là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của tiểu bang và khu vực ở thời điểm hiện tại. "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn dự án này đều sẽ gây ra những hậu quả to lớn cho khu vực, tiểu bang và đất nước", nhóm này cho biết.

Năm 2012, Thống đốc Michigan lúc bấy giờ là Rick Snyder đã chấp nhận lời đề nghị của Chính phủ Canada về việc tài trợ phần lớn chi phí xây dựng cây cầu mới.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 30/1 đã ban hành quyết định tuyên bố cây cầu là một cửa khẩu chính thức. Quyết định này sẽ tiết kiệm được 12,7 triệu USD mỗi năm cho người dân hai bên cầu bằng cách giảm tắc nghẽn và thời gian di chuyển, đồng thời giúp giảm lưu lượng giao thông.