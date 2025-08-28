Căng thẳng leo thang khi Azerbaijan tuyên bố đòi tài sản bị đóng băng của Nga

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết Baku dự định đòi lại một số tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, viện dẫn những tổn thất kinh tế của nước này và viện trợ đã cung cấp cho Ukraine. Ông Aliyev nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya vào ngày 27 tháng 8 năm 2025.

"Chúng tôi có quyền được hưởng một phần trong số tiền này, một phần đáng kể. Chúng tôi sẽ tìm kiếm nó. Vấn đề không chỉ là bồi thường viện trợ cho Kyiv, mà còn là thiệt hại kinh tế chung của Azerbaijan do lỗi của Nga", ông Aliyev nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo một lần nữa gây căng thẳng khi chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của Baku đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine kể từ những ngày đầu chiến tranh nổ ra.

"Lập trường của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng. Ngay từ những ngày đầu tiên Nga tấn công Ukraine, chúng tôi đã ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tiếp tục ủng hộ điều đó", nhà lãnh đạo Azerbaijan phát biểu.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã thể hiện thái độ cứng rắn đối với Nga.

Đồng thời Tổng thống Aliyev lưu ý rằng Azerbaijan không chịu trách nhiệm về sự xấu đi trong quan hệ với Nga và nhấn mạnh rằng đất nước "sẽ không bao giờ dung thứ cho những biểu hiện xâm lược hoặc thiếu tôn trọng".

Tuyên bố của ông Aliyev được đưa ra trong bối cảnh Baku gần đây quyết định phân bổ 2 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraine và căng thẳng gia tăng trong quan hệ Azerbaijan - Nga.

Trước đó, Baku cũng liên tục yêu cầu Moskva phải chịu trách nhiệm về việc bắn rơi một chiếc máy bay chở khách của nước này, đặc biệt họ cáo buộc khi biết bắn nhầm phía Nga còn cố tình xóa dấu vết bằng cách điều hướng chiếc phi cơ qua biển Caspian và dùng hệ thống tác chiến điện tử để phá định vị.