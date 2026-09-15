Căng thẳng khi tàu khu trục Nga bắn về phía trực thăng Đan Mạch trên biển Baltic

Một tàu khu trục Nga đã bắn 2 quả pháo sáng vào chiếc trực thăng của Không quân Đan Mạch khi nó đang bay gần đảo Falster ở Biển Baltic.

Thông tin này được Lực lượng vũ trang Đan Mạch báo cáo, sự việc xảy ra trong một chuyến bay theo lịch trình của trực thăng Fennec thuộc Lực lượng vũ trang Đan Mạch, khi nó đang thực hiện việc chụp ảnh một tàu khu trục của Nga.

Con tàu Nga đang ở vùng biển quốc tế gần Gedser, thuộc mũi phía Nam đảo Falster. Vào thời điểm đó, tàu khu trục đã phóng 2 quả đạn pháo sáng, một trong số đó bay sát chiếc trực thăng của Đan Mạch. Phi hành đoàn không bị thương, và bản thân chiếc máy bay cũng không bị hư hại.

Pháo sáng thường được sử dụng trên biển để thu hút sự chú ý hoặc gửi tín hiệu.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Brus gọi vụ việc là nghiêm trọng và cho biết Bộ Ngoại giao sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích. Theo ông Brus, trường hợp như vậy chưa từng xảy ra trước đây.

Khu vực xảy ra va chạm giữa tàu khu trục Nga và trực thăng Đan Mạch.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tàu chiến Nga có hành vi bị xem là gây hấn như vậy. Ví dụ vào tháng 6/2026, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga đã nổ súng cảnh cáo nhằm vào một du thuyền của Anh ở eo biển Anh.

Trước sự cố, chiến hạm Nga được 2 tàu tuần tra lớp River của Hải quân Hoàng gia đó là HMS Mersey và HMS Tyne hộ tống khi đi qua eo biển Anh.

Trước đó, trang Military đưa tin tàu tuần tra Neustrashimy (SKR 772) thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vị trí gần bờ biển nước Anh.

Vụ việc trên xảy ra vào tháng 7/2026 và bị Anh xem là hành vi gây hấn nghiêm trọng. Con tàu Nga khi đó đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, dưới sự hộ tống của tàu tuần tra HMS Tyne thuộc Hải quân Hoàng gia.