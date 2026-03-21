Căng thẳng giữa doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền và gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình

Cố diễn viên Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn vào năm 2020. Đến năm 2022, cả hai chào đón một bé trai. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên không kéo dài quá lâu, đến năm 2025, diễn viên Quý Bình qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư.

Từ sau tang sự của cố nghệ sĩ Quý Bình, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ căng thẳng giữa mình và nhà chồng. Hầu hết các thất của cố nghệ sĩ Quý Bình khi đó đều được Ngọc Tiền tổ chức ở chùa, còn gia đình cố diễn viên vẫn thờ cúng và làm tại nhà. Hay mới đây nhất, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố nghệ sĩ Quý Bình ở nhà riêng, doanh nhân Ngọc Tiền không tham dự.

Trong một cuộc trò chuyện trên kênh Youtube, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từng chia sẻ lý do không về ngôi nhà của gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình để tham gia các lễ cúng. Nữ doanh nhân nói: "Gia đình anh nói: 'Em đừng về nữa, em cúng ở chùa đi, ở đó có hũ cốt, có bát hương, có bàn thờ, chứ mọi người ồn ào quá, má tăng xông'. Anh Quý Bình không có nhà ở Hóc Môn. Ngôi nhà đó ngày xưa là nhà của má. Nhưng khi anh mất, mọi người trong nhà bảo, em đừng về, Youtuber, Tiktoker theo em, ồn ào lắm, em ở chùa cúng đi. Không phải tôi sợ không dám về mà tôi tôn trọng quyết định của người lớn. Tôn trọng người lớn tức là tôi đang tôn trọng tôi. Mình muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng bản thân mình".

Trong lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình vào đầu tháng 3/2026, gia đình tổ chức cúng ở nhà riêng, có diễn viên Lê Phương tham dự còn doanh nhân Ngọc Tiền vắng mặt

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 6/2025, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từng phải xét nghiệm ADN cho cậu con trai chung giữ cô và cố diễn viên Quý Bình. Khi đó, Ngọc Tiền nói: "Xét cho cùng dâu cũng là người dưng khác họ, chỉ mình là sinh đứa con ra, đứa con của anh Bình nhưng bao lâu nay nhà anh cũng chỉ im lặng. Thực sự tôi rất là tổn thương, có những việc chúng ta im lặng là không đấu tranh với dư luận, đạp lên dư luận mà sống. Nhưng có những việc mà chúng ta im lặng, chúng ta rất là hèn hạ. Nói con tôi mà tôi im lặng, thì tôi không xứng đáng làm mẹ. Người ta chà đạp tôi, tôi có thể đạp lên dư luận. Nhưng Eric có 3 tuổi, bàn chân bé xíu sao nó đạp lên được, mà tôi phải bảo vệ con mình. Nhà của anh vẫn im lặng, tôi giận chứ, tôi tổn thương chứ".

Từ sau khi cố nghệ sĩ Quý Bình qua đời, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cũng thường xuyên bị công kích trên mạng xã hội. Cô từng bức xúc: "Tại sao chồng các bạn mất, người ta càng ủng hộ động viên mấy bạn, dỗ dành mất bạn, sao chồng tôi mất các bạn chửi tôi quá trời vậy. Mà tôi nhớ quá trình tôi lấy chồng tôi có làm phiền gì các bạn đâu. Tôi không có lên facebook, chưa bao giờ lên trang facebook công kích ai. Chỉ có 1 lần duy nhất là anh Bình nói status: 'Được ăn được nói mà không biết ơn... gì gì đó'. Nếu người tinh ý thì nên tra lại thời gian đó có drama nào, trong nghề nghiệp của anh. Nhưng khi anh sống chẳng ai nói gì mình, còn khi anh nằm xuống, Bình ơi sao ai bao nhiêu tội lỗi trút lên hết em vậy".

Trong vài tháng gần đây, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền khoá trang cá nhân, không còn cập nhật cuộc sống đời thường. Đến ngày 20/3 vừa qua, thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ Quý Bình bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây xôn xao dư luận. Theo thông tin trên Người Lao Động, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Công ty này bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án khu biệt thự tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.