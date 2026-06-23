Căng thẳng Ba Lan - Ukraine bùng phát sau động thái của ông Zelensky

Quan hệ Ba Lan - Ukraine căng thẳng khi ông Zelensky trả lại huân chương cao quý của Ba Lan giữa tranh cãi về lực lượng UPA.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Ba Lan sẽ không chấp nhận những lời lẽ được cho là "mang tính xúc phạm" từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chánh Văn phòng của Tổng thống Karol Nawrocki tuyên bố, khi tranh cãi ngoại giao giữa 2 nước liên quan đến việc Ukraine tôn vinh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa từng hợp tác với Đức Quốc xã tiếp tục leo thang.

Tuần trước, Tổng thống Karol Nawrocki yêu cầu tước Huân chương Đại bàng Trắng - phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, mà cựu Tổng thống Andrzej Duda trao cho ông Zelensky năm 2023.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine đã gửi trả huân chương qua đường bưu điện, trong khi một số quan chức Ukraine đương nhiệm và cựu quan chức tuyên bố sẽ trả lại các phần thưởng do Ba Lan trao tặng để phản đối.

Chánh Văn phòng Agnieszka Jedrzak hôm 22/6 chỉ trích ông Zelensky, cho rằng động thái này càng làm trầm trọng thêm sự phẫn nộ sau khi Ukraine quyết định trao danh hiệu “Anh hùng UPA” cho một đơn vị biệt kích tinh nhuệ.

Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA) từng hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến II và tham gia các cuộc thảm sát nhằm vào người Ba Lan, người Do Thái và người Nga tại miền Tây Ukraine ngày nay.

“Không ai lại đi tôn vinh những kẻ sát hại tổ tiên của những người từng giúp đỡ mình trong lúc sinh tử”, bà Jedrzak viết trên mạng xã hội X, nhắc tới sự hỗ trợ quân sự của Ba Lan dành cho Ukraine trong xung đột với Nga. “Chúng tôi ủng hộ Ukraine, nhưng sẽ không chấp nhận bị xúc phạm”.

Lập luận của ông Zelensky bị bác bỏ

Bà Jedrzak cũng phản bác lập luận của ông Zelensky rằng Huân chương Đại bàng Trắng từng được trao cho nhà lãnh đạo phát xít Italy Benito Mussolini, Nữ hoàng Nga Catherine II và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nhưng chưa từng bị thu hồi.

“2 nhân vật đầu tiên đã qua đời từ lâu và Ba Lan không thu hồi huân chương sau khi người nhận qua đời”, bà nói. Đối với ông Schroeder, bà cho rằng trong thời gian ông tại nhiệm, Đức không dựng tượng đài cho các phần tử Quốc xã hay đặt tên đơn vị quân đội theo tên các “anh hùng SS”.

Tư tưởng của chủ nghĩa phát xít Italy từng ảnh hưởng đến một số nhân vật trong Tổ chức Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN) - cánh chính trị của UPA. Andrey Melnik - một trong những lãnh đạo của tổ chức này, từng đề cập tới sự tương đồng về tư tưởng với chủ nghĩa phát xít trong bức thư gửi Ngoại trưởng Đức Joachim von Ribbentrop năm 1939.

Vài ngày trước khi đổi tên đơn vị đặc nhiệm Ukraine, ông Zelensky đã chủ trì lễ cải táng cấp nhà nước đối với hài cốt của Melnik. Ukraine mô tả đây là một phần trong quá trình xây dựng “điện Pantheon” dành cho các anh hùng Ukraine.

Tổng thống Ukraine cáo buộc Tổng thống Ba Lan khai thác căng thẳng

Ông Zelensky cáo buộc Tổng thống Nawrocki tìm kiếm “lợi ích chính trị từ sự thù ghét người Ukraine” trước cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan dự kiến diễn ra cuối năm 2027.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng so sánh Tổng thống Ba Lan với cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Đảng cầm quyền của ông Orban đã thất bại trong cuộc bầu cử gây tranh cãi đầu năm nay sau khi Ukraine tạm thời ngừng trung chuyển dầu của Nga sang Hungary với lý do đường ống bị hư hại.

Người kế nhiệm ông Orban là Peter Magyar sau đó đã dỡ bỏ các rào cản đối với nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu Ukraine nhượng bộ về quyền lợi của cộng đồng người Hungary tại Ukraine, vốn bị hạn chế bởi các chính sách thúc đẩy bản sắc dân tộc Ukraine.​