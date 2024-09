CĂNG: Nam rapper Vbiz chia tay bạn gái sau khi có quan hệ ngoài luồng với TikToker

Một trong những lý do khiến sao Việt e dè trong việc công khai mối quan hệ yêu đương trước công chúng chính là sau khi cuộc tình kết thúc thì các "thám tử Vbiz" sẽ vào cuộc để "check var" ngay và luôn. Cũng từ những pha soi hint, theo dõi động thái người trong cuộc sau tan vỡ mà hàng loạt thông tin chấn động Vbiz bị phanh phui. Mới đây nhất, nguyên nhân sâu xa được cho là trong vụ một rapper (tạm gọi là C) chia tay với bạn gái cũng là một rapper đình đám (tạm gọi là D) đang gây chấn động Vbiz.

Nói sơ qua về anh C và cô D, cả hai bén duyên khi cùng tham gia một cuộc thi, sau đó trở thành cặp đôi gen Z được nhiều người yêu thích. Có thời gian, cả hai xuất hiện cùng nhau là phát "cẩu lương", nhìn chung đây là cuộc tình vui vẻ - hạnh phúc, khiến người ngoài nhìn vào phải gật gù có lẽ họ sinh ra là dành cho nhau. Thế nhưng, đùng 1 cái, anh C và cô D thông báo "đường ai nấy đi", đàng trai cho biết mọi thứ kết thúc trong nhẹ nhàng, êm đẹp.

Thế nhưng, "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến việc cả hai tan vỡ được cho là do anh C ngoại tình. "Đối tác" của anh C được đồn chính là một TikToker khá nổi tiếng, khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình nóng bỏng, nhìn qua cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân" với cô D. Anh C này được cho là đã phát sinh quan hệ ngoài luồng, thân mật với TikToker này ngay thời điểm yêu đương cô D. Thậm chí, anh C và TikToker còn bị phát hiện sống chung nhà. Chủ đề này đang được bàn tán cực sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Hiện tại, cô D cũng đã vượt qua nỗi buồn thất tình, hoạt động nghệ thuật sôi nổi và cũng đang có một hạnh phúc mới. Còn anh C thì chuyện tình cảm cứ "mập mờ mập mờ" như thế mãi thôi. Trong câu chuyện này, chưa biết có phải 2 người chia tay 4 người hạnh phúc hay không, nhưng trước tiên, điều ai cũng có thể thấy được chính là nếu tất cả là sự thật thì anh C quá tệ!