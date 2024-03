Cảng do Trung Quốc điều hành tại Pakistan bị âm mưu tấn công khủng bố

Cơ quan Tình báo Pakistan cho biết 2 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng trong khi 8 tên khủng bố bị tiêu diệt trong vụ đụng độ tại khu cảng ở tỉnh miền Nam Balochistan. Lực lượng an ninh Pakistan đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí, đạn dược và chất nổ của những kẻ khủng bố.

Cảng Gwadar. Ảnh: EPA

Lữ đoàn Majeed của nhóm Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) – một tổ chức bị cấm tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này từng nhiều lần phản đối các khoản đầu tư của Trung Quốc vào tỉnh Balochistan và cáo buộc Trung Quốc và Pakistan đang khai thác tài nguyên của khu vực. Các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ và các loạt đấu súng tại khu cảng này.

Cảng Gwadar do Trung Quốc điều hành, có vai trò quan trọng đối với toàn bộ dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Nó bao gồm các dự án năng lượng và đường bộ trị giá hàng tỷ đô la, đồng thời cũng là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Trung Quốc khởi xướng.

Trong hơn 1 năm qua, Pakistan chứng kiến sự gia tăng các hoạt động khủng bố, đặc biệt là ở các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Làn sóng khủng bố trỗi dậy sau khi nhóm phiến quân Tehreek-i-Taliban Pakistan chấm dứt lệnh ngừng bắn với chính phủ hồi tháng 11/2022.

Theo một báo cáo an ninh do Trung tâm Nghiên cứu và An ninh đưa ra vào tháng trước, Pakistan đã hứng chịu 97 vụ tấn công của phiến quân trong tháng 2, khiến 87 người thiệt mạng và 118 người bị thương.