Căng đét: Mẹ Nine Naphat sốc đến đổ bệnh, có động thái đáp trả cực gắt sau khi bị con trai từ mặt vì Baifern Pimchanok

Những ngày qua, mối quan hệ bất hòa giữa Nine Naphat và mẹ ruột -Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka - gây chú ý lớn trong showbiz Thái Lan. Xuất hiện trên truyền thông vào ngày 8/5, Nine Naphat đã tuyên bố từ mặt mẹ ruột. Nam thần đình đám xứ chùa Vàng không ngần ngại cho biết anh đã không còn liên lạc với mẹ ruột sau khi chia tay Baifern Pimchanok. Theo Nine Naphat, anh đã trưởng thành, muốn sống cuộc đời của riêng mình và quyết định cắt đứt với mẹ là do nam diễn viên tự đưa ra, không có ai tác động. Thời điểm Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ, tài tử này đã bị chỉ trích là "mama boy", hèn nhát và yếu đuối vì không bảo vệ được người yêu và chuyện tình của mình trước áp lực từ mẹ ruột.

Sau khi bị con trai công khai từ mặt trên truyền thông, mẹ Nine Naphat cũng đã có động thái cực gắt đáp trả. Trên trang cá nhân, Á hậu Moo Pimpaka đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ oán trách, cáo buộc Nine Naphat làm bà tổn thương: "Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã 4 năm trôi qua, tôi đã để con có cuộc sống riêng của mình. Tôi không biết liệu đứa con đó còn muốn lặp đi lặp lại những việc làm tổn thương tôi đến mức nào nữa". Theo tờ Thairath, động thái của Moo Pimpaka cho thấy mối quan hệ giữa bà và Nine Naphat đang vô cùng căng thẳng, khó có thể hàn gắn.

Theo 1 số bạn bè thân thiết của cựu diễn viên, sau khi bị Nine Naphat từ mặt, chặn liên lạc vì vụ chia tay với ngọc nữ Baifern, Moo Pimpaka đã vô cùng suy sụp, khóc cạn nước mắt. Bà sau đó đã chuyển đến 1 vùng quê ở Khao Ya sống và thường xuyên vào chùa tu tập để tìm lại sự bình yên. Cú sốc do con trai gây ra khiến Moo Pimpaka mắc bệnh trầm cảm và chứng hoảng loạn, phải uống thuốc điều trị suốt 2 năm qua.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi nữ đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Đến ngày 10/12/2022, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò ở 1 khu chợ và chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vào tháng 7/2024, cặp tiên đồng ngọc nữ này lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm hẹn hò.

Đáng nói, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ. Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ ép chia tay Baifern. Còn nhớ, trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Nguồn: Thairath