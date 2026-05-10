HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căng đét: Mẹ Nine Naphat sốc đến đổ bệnh, có động thái đáp trả cực gắt sau khi bị con trai từ mặt vì Baifern Pimchanok

Vy Anh
|

Các nguồn tin trong giới cho biết mẹ Nine Naphat đã rất suy sụp sau khi bị con trai ruồng bỏ.

Những ngày qua, mối quan hệ bất hòa giữa Nine Naphat và mẹ ruột -Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka - gây chú ý lớn trong showbiz Thái Lan. Xuất hiện trên truyền thông vào ngày 8/5, Nine Naphat đã tuyên bố từ mặt mẹ ruột. Nam thần đình đám xứ chùa Vàng không ngần ngại cho biết anh đã không còn liên lạc với mẹ ruột sau khi chia tay Baifern Pimchanok. Theo Nine Naphat, anh đã trưởng thành, muốn sống cuộc đời của riêng mình và quyết định cắt đứt với mẹ là do nam diễn viên tự đưa ra, không có ai tác động. Thời điểm Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ, tài tử này đã bị chỉ trích là "mama boy", hèn nhát và yếu đuối vì không bảo vệ được người yêu và chuyện tình của mình trước áp lực từ mẹ ruột.

Sau khi bị con trai công khai từ mặt trên truyền thông, mẹ Nine Naphat cũng đã có động thái cực gắt đáp trả. Trên trang cá nhân, Á hậu Moo Pimpaka đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ oán trách, cáo buộc Nine Naphat làm bà tổn thương: "Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã 4 năm trôi qua, tôi đã để con có cuộc sống riêng của mình. Tôi không biết liệu đứa con đó còn muốn lặp đi lặp lại những việc làm tổn thương tôi đến mức nào nữa". Theo tờ Thairath, động thái của Moo Pimpaka cho thấy mối quan hệ giữa bà và Nine Naphat đang vô cùng căng thẳng, khó có thể hàn gắn.

- Ảnh 1.

Nine Naphat tuyên bố từ mặt mẹ ruột trên truyền thông vào ngày 8/5. Ảnh: X.

- Ảnh 2.

Sau động thái phũ phàng của con trai, Á hậu Moo Pimpaka cũng đã đăng đàn tránh cứ Nine Naphat liên tục làm tổn thương bà. Ảnh: Thairath.

Theo 1 số bạn bè thân thiết của cựu diễn viên, sau khi bị Nine Naphat từ mặt, chặn liên lạc vì vụ chia tay với ngọc nữ Baifern, Moo Pimpaka đã vô cùng suy sụp, khóc cạn nước mắt. Bà sau đó đã chuyển đến 1 vùng quê ở Khao Ya sống và thường xuyên vào chùa tu tập để tìm lại sự bình yên. Cú sốc do con trai gây ra khiến Moo Pimpaka mắc bệnh trầm cảm và chứng hoảng loạn, phải uống thuốc điều trị suốt 2 năm qua.

- Ảnh 3.

Theo nguồn tin trong giới, mắc bệnh trầm cảm và chứng hoảng loạn, đã uống thuốc điều trị 2 năm qua vì bị con trai ruồng bỏ. Ảnh: X.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi nữ đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Đến ngày 10/12/2022, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò ở 1 khu chợ và chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vào tháng 7/2024, cặp tiên đồng ngọc nữ này lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm hẹn hò.

Đáng nói, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ. Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ ép chia tay Baifern. Còn nhớ, trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với bạn gái ngoài ngành giải trí.

- Ảnh 4.

Nine nhận về không ít lời chỉ trích sau khi chia tay Baifern Pimchanok. Ảnh: X.

- Ảnh 5.

Lý do 2 ngôi sao tan vỡ được đồn đoán là mẹ của Nine Naphat đã quay lưng với Baifern Pimchanok, ghét bỏ chuyện tình yêu của con trai. Ảnh: X.

Nguồn: Thairath

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thông báo khẩn
Tags

Nine Naphat

Mẹ Nine Naphat

Moo Pimpaka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại