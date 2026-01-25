Càng cuối năm càng nghèo

Không phải vì thu nhập giảm, mà vì tiền bị rút dần mỗi ngày bởi những khoản chi nghe rất hợp lý. Càng về cuối năm, cảm giác “mình đang nghèo đi” xuất hiện ở nhiều người trẻ, kể cả những người không hề bị cắt lương hay thất nghiệp. Thậm chí, có người còn có thưởng, có thêm thu nhập, nhưng nhìn lại tài khoản vẫn thấy hụt hơi. Vấn đề không nằm ở một quyết định tài chính lớn sai lầm, mà ở cách tiền bị tiêu đi âm thầm, liên tục và khó từ chối.

Thu nhập không giảm, nhưng tiền mặt biến mất nhanh hơn

Cuối năm là giai đoạn tiền không đi một lần, mà bị rút nhỏ giọt mỗi ngày. Không có khoản mua sắm quá lớn, không có cú “vung tay quá trán” rõ ràng, chỉ là ăn ngoài nhiều hơn, cà phê dày hơn, thêm vài buổi gặp gỡ, thêm vài lần tự thưởng vì mệt. Mỗi khoản đều nhỏ, nhưng khi cộng lại trong 2–3 tháng cuối năm, con số đủ để khiến nhiều người giật mình. Nghịch lý nằm ở chỗ: không ai cảm thấy mình tiêu sai, chỉ thấy tiền hết lúc nào không hay.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Càng mệt càng dễ tiêu tiền

Càng về cuối năm, cường độ công việc cao hơn, deadline dồn dập, năng lượng để cân nhắc tài chính cũng mỏng đi. Khi mệt, con người có xu hướng chọn giải pháp nhanh nhất để dễ chịu hơn, và tiền trở thành công cụ tiện lợi nhất. Một bữa ăn ngon để đỡ stress, một món đồ mua nhanh để tự an ủi, một buổi đi chơi để tắt não. Những quyết định này không bốc đồng, mà diễn ra trong trạng thái kiệt sức, khi lý trí không còn đủ tỉnh táo để hỏi lại: mình có thật sự cần không?

Cuối năm là mùa của những khoản chi “không ai dám cắt”

Nếu đầu năm còn dễ từ chối, thì cuối năm lại đầy những khoản chi khó nói không. Giao tiếp xã giao, ăn uống công việc, quà cáp, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân sau một năm làm việc căng thẳng – tất cả đều mang danh nghĩa hợp lý. Không chi thì thấy áy náy, chi thì thấy nhẹ lòng, ít nhất là trong khoảnh khắc đó. Nhưng chính những khoản “ai cũng thấy nên chi” lại là thứ rút ví mạnh nhất, vì chúng xuất hiện dày đặc và gần như không có giới hạn rõ ràng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tiền không mất vì mua sắm, mà vì tiêu liên tục

Sai lầm lớn nhất khi nhìn lại tài chính cuối năm là chỉ tìm một khoản chi lớn để đổ lỗi. Thực tế, đa phần tiền không đi vì một món đồ đắt, mà vì tần suất tiêu dùng tăng lên đáng kể. Mỗi ngày thêm một chút tiện lợi: gọi đồ ăn thay vì nấu, di chuyển bằng dịch vụ nhanh hơn, mua sẵn thay vì chờ đợi. Mỗi lựa chọn đều tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng đổi lại là tiền rời khỏi ví nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Càng cuối năm càng khó nói “không” với tiền

Cuối năm cũng là lúc cảm xúc quản lý tiền thay cho lý trí. Sau một năm cố gắng, nhiều người tự cho phép mình nới tay hơn với suy nghĩ “xứng đáng”. Câu “mình xứng đáng” hợp thức hóa gần như mọi khoản chi, đặc biệt khi đi kèm mệt mỏi và áp lực tổng kết. Vấn đề không nằm ở việc tự thưởng, mà ở chỗ ranh giới bị kéo giãn quá lâu, đến mức không còn nhận ra đâu là thưởng, đâu là thói quen tiêu tiền mới.

Cảm giác nghèo đến từ việc mất kiểm soát, không hẳn từ con số

Càng cuối năm càng nghèo, phần lớn là cảm giác đến từ việc không còn kiểm soát được dòng tiền. Không phải vì tài khoản về 0, mà vì tiền đi nhanh hơn dự đoán, kế hoạch tài chính liên tục bị phá vỡ, và mỗi lần mở app ngân hàng đều mang lại chút lo lắng. Khi tiền không còn ở vị trí chủ động, cảm giác bất an xuất hiện, dù thu nhập trên giấy tờ vẫn ổn.

Kết lại, càng cuối năm càng nghèo không phải vì giới trẻ kiếm ít đi, mà vì tiêu tiền trong trạng thái mệt, bận và nhiều áp lực. Tiền không bốc hơi, mà bị rút dần bởi những khoản chi nghe rất đúng, rất hợp lý và rất khó từ chối. Và đến khi nhận ra, thứ thiếu nhất không phải tiền, mà là năng lượng để kiểm soát lại nó.