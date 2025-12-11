Căng: 3 khách say rượu làm loạn trong quán ăn của ca sĩ nổi tiếng vì 4 triệu, đôi bên tranh cãi náo động cả khu phố

Chiều 10/12, tờ Newsen cho hay, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Song Baek Kyung (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại 1TYM) vừa trải qua 1 tai họa “từ trên trời rơi xuống”.

Theo đó, 3 vị khách say rượu đã làm loạn tại quán ăn của nam ngôi sao họ Song, gây ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhốn nháo. Nguồn cơn của mọi chuyện đến từ việc 3 vị khách tưởng lầm Song Baek Kyung đã ăn cắp tiền của họ.

Song Baek Kyung khốn khổ vì bị khách tố là kẻ ăn cắp

Trên trang cá nhân, cựu thành viên 1TYM vừa chia sẻ về vụ việc ngoài ý muốn và tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Theo lời Song Baek Kyung, 3 vị khách vốn đã rời đi nhưng chỉ được 1 lúc, 2 người trong số họ đột nhiên quay trở lại quán. 1 người còn chất vấn nam ca sĩ : “Hình như tôi vừa đánh rơi 200.000 won (3,6 triệu đồng) ở quán của anh, không biết anh có nhìn thấy không?”.

Song Baek Kyung đã lục lọi mọi ngóc ngách trong cửa hàng nhưng vẫn không tìm được số tiền 200.000 won (3,6 triệu đồng) mà khách hàng nhắc tới. Nam ca sĩ nhã nhặn trả lời 2 vị khách say xỉn: “Thưa quý khách, tôi không thấy số tiền mà anh nói. Nếu thấy thì tôi đã cẩn thận giữ lại cho quý khách trong lúc dọn bàn rồi”.

Song Baek Kyung 1 mực khẳng định không thấy số tiền mà khách nhắc tới

2 vị khách nghe xong liền bỏ đi nhưng chỉ được 1 lúc, họ liền quay lại và yêu cầu Song Baek Kyung cho xem CCTV của quán ăn, đồng thời yêu cầu nhân viên trong quán ra đối chất. Thế nhưng, nam ca sĩ không thể đáp ứng được yêu cầu này do quán của anh không lắp đặt camera giám sát và cũng chẳng thuê nhân viên.

Đổi lại, 2 vị khách liền tỏ ra khó chịu, liên tục cạnh khóe vì cho rằng nam ca sĩ đã nhặt được tiền rồi đem giấu đi nhằm chiếm làm của riêng. 1 khách hàng còn chỉ thẳng mặt Song Baek Kyung rồi đay nghiến: “Gã chủ quán này rất đáng nghi đấy, phải kiểm tra túi quần của anh ta mới được”. Dù bị sỉ nhục công khai song cựu thành viên 1TYM vẫn cố giữ bình tĩnh và đáp lại rằng: “Tôi hoàn toàn không thấy số tiền mà các anh nói. Nếu có thấy thì đương nhiên tôi sẽ trả lại ngay không chút do dự. Lương tâm không cho phép tôi lấy trộm 200.000 won (3,6 triệu đồng) của người khác”. Vừa nói Song Baek Kyung vừa vạch túi quần ra để chứng minh mình trong sạch.

2 vị khách rời đi với vẻ mặt khó chịu. Mẹ Song Baek Kyung chứng kiến mọi chuyện liền an ủi nam ca sĩ: “Thôi con ơi, bỏ đi, mấy người đó say xỉn mà, chấp làm gì”. Nghe lời mẹ, nam ca sĩ sinh năm 1979 cũng định bỏ qua mọi chuyện cho nhẹ lòng nhưng những vị khách kia vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Sau khi rời đi được 1 lúc, họ liền quay lại và công khai khiêu khích cựu thành viên 1TYM. 3 vị khách say xỉn giơ điện thoại lên quay chụp khắp quán như kiểu muốn thách thức, dọa đăng tải hình ảnh nhằm bêu riếu nam ngôi sao trên mạng xã hội.

Công việc kinh doanh của Song Baek Kyung bất ngờ bị đe dọa

Đứng bên ngoài quán, những vị khách này còn không ngừng xỉa xói, công kích Song Baek Kyung vì 1 mực khẳng định nam ngôi sao đã lấy cắp tiền của họ. Đến lúc này, cựu thành viên 1TYM mới không còn giữ được sự bình tĩnh và anh đã lao tới chửi bới 3 khách hàng say rượu bằng những ngôn từ vô cùng nặng nề. Những vị khách này liền bỏ đi song không quên buông lời xúc phạm, cợt nhả Song Baek Kyung.

Thế nhưng, chỉ khoảng 30 phút sau, 1 người trong số họ bất ngờ quay lại để xác nhận đã tìm thấy số tiền bị mất ở 1 nơi khác, đồng thời xin lỗi nam ca sĩ 7X rối rít. Song Baek Kyung nhận lời xin lỗi, đồng ý xí xóa mọi chuyện. Dù vụ việc đã chính thức khép lại song nam ca sĩ vẫn bị tổn thương nghiêm trọng vì phải chịu những lời xúc phạm cay nghiệt từ khách hàng.

Song Baek Kyung chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại 1TYM (có thành viên là “ông trùm Kpop” Teddy). Anh cùng TYM gặt hái nhiều thành công vang dội và nhanh chóng được biết đến khắp Hàn Quốc. Bên cạnh ca hát, nam ngôi sao 7X còn tham gia diễn xuất và sản xuất âm nhạc.