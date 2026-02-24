HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Canada sẽ hỗ trợ Cuba khi Mỹ gia tăng sức ép

Bình Giang |

Canada dự định cung cấp hỗ trợ cho Cuba, trong bối cảnh hòn đảo đang gặp tình trạng thiếu nhiên liệu vì biện pháp siết chặt kiểm soát của Mỹ.

- Ảnh 1.

Trên đường phố Cuba. (Ảnh: AP)

Washington gia tăng chiến dịch gây sức ép lên Cuba trong những tuần gần đây bằng cách chặn mọi nguồn cung cấp dầu, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện kéo dài.

“Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ. Hiện tại chúng tôi chưa sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết”, Ngoại trưởng Canada Anita Anand phát biểu ngày 23/2, nhưng không cho biết cụ thể nước này sẽ hỗ trợ những gì.

Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đáp ứng.

Tuần trước, Canada cho biết đang theo dõi tình hình Cuba và bày tỏ lo ngại về “nguy cơ ngày xảy ra khủng hoảng nhân đạo”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra những phát biểu chống lại Cuba, đồng thời gây sức ép với Venezuela để nước này dừng cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Quan hệ giữa Washington và Ottawa gần đây trở nên căng thẳng về các vấn đề như thuế quan, Greenland, nỗ lực của Ottawa nhằm hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh và phát biểu của Thủ tướng Mark Carney rằng các “cường quốc tầm trung” nên hành động cùng nhau để tránh bị tổn hại trước bá quyền.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại