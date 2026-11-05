Cần tuyển 200.000 công nhân xây dựng, Vincons treo thưởng tới 30 triệu đồng cho người giới thiệu

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh VinCons đang cần tuyển số lượng lớn công nhân xây dựng, với nhiều vị trí từ lao động phổ thông đến thợ có tay nghề.

VinCons vừa phát động cuộc thi “Đại sứ tuyển dụng 2026”, hướng đến nhóm tiểu đội trưởng, quyền tiểu đội trưởng và công nhân phụ trách tiểu đội. Cuộc thi diễn ra từ ngày 30/10 đến 30/11/2026, với tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng.

Theo thể lệ, người tham gia thực hiện các bài đăng hoặc video có nội dung tuyển dụng công khai trên tài khoản Zalo cá nhân, trang Facebook hoặc kênh TikTok cá nhân. Điểm số được tính dựa trên mức độ tương tác của bài dự thi. Ban tổ chức sẽ xếp hạng dựa trên tổng điểm tương tác từ cao xuống thấp.

Cơ cấu giải thưởng được chia riêng cho hai nhóm nền tảng Zalo và Facebook/TikTok. Mỗi nhóm có 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 2 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng có 14 giải thưởng với tổng giá trị 30 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích lực lượng tiểu đội trưởng và công nhân phụ trách tiểu đội tham gia lan tỏa thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Cuộc thi được VinCons triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp đang có kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động xây dựng. Cụ thể, doanh nghiệp hiện có nhu cầu tuyển 200.000 công nhân xây dựng ở nhiều nhóm nghề, từ lao động đã có kinh nghiệm đến người mới bắt đầu.

Danh sách vị trí tuyển dụng khá đa dạng, bao gồm công nhân cốt thép, coppha, bê tông, giáo ngoài, cán nền, xây, ốp lát, sơn bả, trát trong và ngoài, chống thấm, thi công thạch cao...

Đối với lao động chưa có kinh nghiệm, VinCons có chương trình tiếp nhận học việc, không yêu cầu tay nghề đầu vào. Người lao động thuộc nhóm này được đào tạo nghề miễn phí và nhận lương trong thời gian học.

Về chế độ đãi ngộ, mức thu nhập được công bố cho công nhân dao động 14-34 triệu đồng/tháng; vị trí tiểu đội trưởng có mức 35-50 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp cho biết người lao động được bố trí chỗ ăn, ở miễn phí và tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.