Cần Thơ sẽ lập vùng cấm khai thác nước ngầm để giữ cho tương lai

Nguồn nước mặt ngày càng suy giảm dẫn đến việc khai thác, sử dụng nước ngầm tại Cần Thơ gia tăng.

UBND TP. Cần Thơ nhìn nhận, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, sự gia tăng sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông, quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa trong vùng dẫn đến nguồn nước mặt ngày càng suy giảm cả về số lượng và chất lượng.

Nước mặt sụt giảm dẫn tới nhu cầu và việc khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn Cần Thơ có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Khai thác nước ngầm quá mức gây nguy cơ suy thoái, cạn kiệt nguồn nước ngầm, sụt lún đất, đặc biệt có thể làm mất đi nguồn nước dự trữ cho tương lai.

Để quản lý, giảm khai thác nước ngầm, cân bằng giữa phát triển và môi trường, UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước ngầm trên địa bàn. Đồng thời, khắc phục tình trạng khai thác nước ngầm không phép, đe dọa khai thác vượt giới hạn cho phép, bảo đảm an ninh nguồn nước , bảo vệ sức khỏe người dân.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, xã phường và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm. Quan trắc, phân tích chất lượng nguồn nước trên địa bàn thành phố để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Nghiêm cấm các hành vi đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, xả khí thải độc hại vào nguồn nước ngầm; xả thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Cấm thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước ngầm trái phép, làm sai lệch thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước ngầm.

Cần Thơ cũng giao các sở ngành khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước ngầm. Ưu tiên nguồn ngầm cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ nước ngầm, lập danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước ngầm và áp dụng các biện pháp trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước ngầm, quan trắc, giám sát nước ngầm.

Thanh tra thành phố có nhiệm vụ tổ chức thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và các mục đích khác. Công an thành phố kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước…

UBND xã, phường được giao đẩy mạnh tuyên truyền về tài nguyên nước, đặc biệt nước ngầm nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện rà soát, thống kê tất cả các công trình khai thác nước ngầm trên địa bàn, báo cáo Thành phố trước ngày 31/12/2025.

Các địa phương cũng được giao quản lý kê khai, đăng ký khai thác nước ngầm, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện đúng thủ tục quy định.