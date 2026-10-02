Cần Thơ sắp có 'lá chắn' kiểm soát nguồn nước dọc sông Hậu

Sinh sống và sản xuất cạnh cống Trà Ếch đang thi công, ông Nguyễn Văn Vũ (xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ) cho biết, khu vực này thường xuyên chịu tác động của triều cường và xâm nhập mặn﻿, lâu nay người dân phải áp dụng nhiều cách để ứng phó. Khi có cống ngăn triều đi vào hoạt động, người dân sẽ yên tâm hơn về nguồn nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt.