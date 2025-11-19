Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 thanh niên để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ giữa N.L.H.D (SN 2006; ngụ xã Hoà An) và anh T.D.T. Hai người từng sống chung với nhau như vợ chồng. Trong thời gian này, anh T. dùng điện thoại lưu trữ các hình ảnh nhạy cảm.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đ.H.K

Sau khi chia tay, D. lo sợ T. phát tán các hình ảnh riêng tư nên đã nhờ bạn trai mới là Đ.H.K (SN 2007) tìm cách xóa dữ liệu này trong điện thoại của T.

Ngày 25-12-2024, K. tập trung nhóm bạn tại một quán cà phê ở phường Tân An, bàn kế hoạch hành hung T. để cướp điện thoại.

Đến ngày 26-12-2024, khi anh T. tan làm, nhóm này đã bám theo. Đến khu vực cầu Vàm Xáng (phường An Bình), các đối tượng dùng nón bảo hiểm tấn công khiến anh T. ngã xe. K. nhanh chóng cướp chiếc iPhone 14 Pro Max rơi ra từ xe nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với N.L.H.D

Sau đó, nhóm mang điện thoại về nhưng không mở được khóa. Cơ quan điều tra xác định K. là người chủ mưu, các đối tượng còn lại trực tiếp truy đuổi, chặn đánh hoặc hỗ trợ.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Cụ thể, có 6 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, còn lại 4 đối tượng trên 18 tuổi.