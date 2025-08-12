Cần Thơ chi hơn 1.200 tỷ đồng cho môi trường nhưng vẫn 'đau đầu' ô nhiễm nước mặt

Đoàn giám sát của Quốc hội vừa có chuyến kiểm tra, làm việc với UBND TP. Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

UBND TP. Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2022-2024, Thành phố đã bố trí ngân sách hơn 1.243 tỷ đồng cho đảm bảo môi trường (không dưới 1% tổng chi ngân sách hằng năm). Cùng đó, Thành phố đã kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các dự án, như nhà máy điện rác công suất xử lý rác 600 tấn/ngày; Nhà máy điện rác công suất 400 tấn rác/ngày và công suất phát điện 7,5MW... Thành phố đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án xây dựng hạ tầng xử lý chất thải rắn, nước thải ở các khu/cụm công nghiệp (KCN), các hoạt động hợp tác quốc tế.

Ô nhiễm nước mặt đang đặt ra thách thức lớn với Cần Thơ.

Với xử lý môi trường KCN, hiện Cần Thơ có 8 KCN đang hoạt động và đang xây dựng, trong đó có 7 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 5 KCN đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Có 5/6 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đang hoạt động và hệ thống quan trắc tự động đang được lắp đặt.

Đối với các làng nghề và cơ sở sản xuất nhỏ, một số nghề truyền thống (như đốt than) vẫn còn tình trạng khí thải gây ô nhiễm, chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế trong việc ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực thi các chính sách này của TP. Cần Thơ.

Ông Huy dẫn cụ thể, Cần Thơ còn có các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt chưa hợp vệ sinh và chưa được xử lý triệt để. Vẫn còn các bãi rác tạm, trạm trung chuyển, điểm tập kết rác, thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác chưa đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. Việc đầu tư hạ tầng xử lý nước thải sinh hoạt đô thị để giải quyết các vấn đề ô nhiễm, dù rất được quan tâm nhưng vẫn còn bất cập.

Đối với các khu/cụm công nghiệp, theo ông Huy, việc xây dựng và hoàn thành các hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục cũng chưa đạt yêu cầu đề ra. Cần Thơ có 14 khu/cụm công nghiệp đang hoạt động, nhưng chỉ có 5 KCN đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Từ những tồn tại trên, đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị, TP. Cần Thơ cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Khẩn trương thực hiện hợp nhất các văn bản, quy định để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập tỉnh, thành, nhất là việc phân cấp, phân quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cần Thơ xác định có 2 vấn đề môi trường cần đặc biệt quan tâm, gồm ô nhiễm nguồn nước mặt và tác động của biến đổi khí hậu. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường quan trắc, thanh kiểm tra và chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Cần Thơ cũng cần tăng cường giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt khu vực sông Hậu, bảo vệ môi trường biển, đặc biệt các khu vực khai thác cát biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Trần Thanh Nam đề nghị, TP. Cần Thơ quan tâm đến đội ngũ cán bộ nông nghiệp và môi trường ở cơ sở. Theo phân cấp, phân quyền đối với lĩnh vực môi trường hiện nay, chủ tịch UBND cấp xã có đến 18 nhiệm vụ; hầu hết các vấn đề kiểm soát, quản lý sản xuất, kinh doanh… liên quan đến môi trường đều thuộc thẩm quyền cấp xã.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Thành phố nghiêm túc tiếp thu các nội dung của đoàn giám sát. Thành phố đang kêu gọi đầu tư vào các dự án xử lý chất thải như nhà máy điện sinh khối, đốt rác phát điện, trồng rừng, các dự án có tính chất bền vững, thân thiện môi trường. Thành phố đang xây dựng lại quy hoạch tổng thể theo định hướng phát triển xanh, gắn với lợi thế du lịch sông nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.