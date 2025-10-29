Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ Vương Hoàng Nhân (SN 1998; ngụ phường Sài Gòn, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Vương Hoàng Nhân

Trước đó, vào chiều 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo chị N.C.K.D. (SN 1993; chủ quán cà phê ở xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) bị 1 nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thạnh Xuân, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy nóng hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Nhân khi đang trốn tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.