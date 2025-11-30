HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cần Thơ: Án mạng trong tiệc cưới, 3 người thương vong

Ca Linh |

Một nhóm thanh niên hát hò ở tiệc cưới trong đêm ở Cần Thơ thì xảy ra xô xát làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới tại xã Thạnh Thới An.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Hữu Cường (SN 1978; ngụ phường Khánh Hòa) về hành vi giết người; Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), về hành vi cố ý gây thương tích.

Án mạng tại tiệc cưới ở Cần Thơ: 3 Người thương vong trong xô xát - Ảnh 1.

Án mạng tại tiệc cưới ở Cần Thơ: 3 Người thương vong trong xô xát - Ảnh 2.

Hai đối tượng bị bắt

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 29-11, tại nhà ông T.H.Q (SN 1976; ngụ xã Thạnh Thới An) tổ chức tiệc cưới cho con trai T.H.Nh.

Trong lúc diễn ra tiệc cưới, giữa những thanh niên đang nhảy múa, hát hò xảy mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh T.C.T (SN 2003) bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Vụ ẩu đả còn khiến anh T.H.Kh. (SN 1990) bị thương nặng ở vùng bụng; anh P.V.S. (SN 1990) bị thương ở tay trái.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nội dung vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự truy bắt các đối tượng gây án.

