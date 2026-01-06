Cận Tết, Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe tải điện, giá từ 110.000 đồng

Ngày 5/1/2026, Công ty GSM thông qua thương hiệu Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội đô bằng xe tải điện mang tên Green SM Van. Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh nhu cầu giao nhận hàng hóa tại các đô thị gia tăng mạnh vào thời điểm cận Tết.

Theo công bố, Green SM Van sử dụng 100% xe tải điện VinFast EC Van, triển khai trước mắt tại Hà Nội. Mức giá mở cửa được áp dụng là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên; các km tiếp theo có đơn giá từ 8.000 – 11.000 đồng/km, tùy theo tổng quãng đường di chuyển. Toàn bộ chi phí chuyến xe được hiển thị công khai trên ứng dụng Xanh SM trước khi khách hàng xác nhận đặt dịch vụ.

VinFast EC Van là dòng xe tải điện cỡ nhỏ, có khoang chứa hàng khoảng 2,6 m³, tải trọng tối đa 650 kg, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng bán lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ hoặc chuyển đồ trong khu vực nội đô. Với tầm hoạt động khoảng 150 km sau mỗi lần sạc, phương tiện đáp ứng yêu cầu vận hành trong ngày đối với các chuyến giao nhận nội thành.

So với xe tải sử dụng động cơ đốt trong, xe tải điện không phát thải trực tiếp và không gây tiếng ồn khi di chuyển trong khu vực đô thị. Đây cũng là phương tiện đang được một số doanh nghiệp vận tải thử nghiệm trong bối cảnh các thành phố lớn gia tăng yêu cầu về môi trường và giao thông.

Green SM Van được vận hành bởi đội ngũ tài xế cơ hữu của Xanh SM. Sau khi đặt dịch vụ, khách hàng có thể theo dõi lộ trình vận chuyển theo thời gian thực trên nền tảng công nghệ của doanh nghiệp và thực hiện đối soát điện tử sau mỗi chuyến hàng.

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, Green SM Van cung cấp thêm tùy chọn xếp dỡ hàng hóa theo nhu cầu. Các khoản chi phí liên quan được hiển thị minh bạch ngay trong quá trình đặt dịch vụ, theo thông tin từ doanh nghiệp.

Phát biểu về việc ra mắt dịch vụ, ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc toàn cầu Công ty GSM cho biết Green SM Van là một phần trong hệ sinh thái vận chuyển hàng hóa của Xanh SM, bên cạnh dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện. Theo kế hoạch, sau Hà Nội, dịch vụ sẽ được xem xét mở rộng sang các đô thị lớn khác, tùy theo điều kiện hạ tầng và khả năng vận hành tại từng địa phương.

Thúy Hạnh