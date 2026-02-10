Cận Tết, phố bớt cây cảnh tràn đường, chợ hoa Hà Nội vẫn vắng khách

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt là ứng dụng công nghệ AI. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoa, cây cảnh đã giảm đáng kể.

Dọc tuyến đường Hà Trì (phường Hà Đông), đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt)... những năm trước vốn nhộn nhịp hoạt động mua bán đào, quất. Tuy nhiên, những ngày qua không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoa Tết.

Tương tự, những năm trước, dọc đường Láng, vỉa hè hai bên sông Tô Lịch, thậm chí cả trên cầu mới đều biến thành các “chợ” hoa, cây cảnh dịp Tết – một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, những ngày qua, khu vực này vắng bóng đào, quất.

Người dân đi chọn quất Tết

Ông Lê Duy Đằng (phường Thanh Xuân) cho biết, những năm trước chỉ cần đi bộ ra Ngã Tư Sở là mua được hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay khu vực này không thấy tiểu thương hay người dân bày bán. Muốn mua hoa chơi Tết, ông lên chợ hoa do UBND phường tổ chức – nơi được bố trí tập trung, đúng quy định – để mua.

UBND phường Thanh Xuân cho biết, để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, lực lượng chức năng của phường kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Người dân mua quất Tết

Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu UBND phường cũng bố trí chợ hoa Tết tại khu vực công viên Thanh Xuân để phục vụ người dân.

Tại nhiều tuyến đường từng là điểm nóng buôn bán hoa Tết như Hà Trì (phường Hà Đông), Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt)... những ngày qua không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Thay vào đó, các tiểu thương chủ động thuê mặt bằng tại chung cư, chợ hoa tập trung để kinh doanh.

Thị trường hoa Tết năm nay khá đìu hiu

Dù vậy, tại một số tuyến đường, vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hoa, cây cảnh. Ghi nhận vào hai ngày cuối tuần qua, dọc tuyến đường Lạc Long Quân, khu vực dốc chợ Bưởi, hai bên đường Lê Văn Lương... vẫn còn những điểm tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khiến các tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo UBND TP. Hà Nội, năm nay thành phố cho phép 149 vị trí địa điểm chợ hoa Tết tại 126 xã phường để phục vụ nhân dân. UBND Thành phố Hà Nội giao UBND các xã, phường chủ động bố trí địa điểm, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý và xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức.

Đìu hiu chợ Tết

Nhiều người cho rằng, thị trường hoa Tết Bính Ngọ đến thời điểm này khá trầm lắng. Ghi nhận trong hai ngày cuối tuần vừa qua (7–8/2), tại nhiều chợ hoa như Thanh Xuân, chợ hoa 365... lượng khách tham quan, mua bán khá thưa thớt.

Người dân lựa đào Tết

"Cuối tuần qua, được xem là tuần cuối của năm bởi cuối tuần này đã nghỉ Tết rồi. Thông lệ, người dân sẽ "đổ" đi mua sắm nhưng thực tế, tại chợ hoa rất ít khách. Một phần, do thời tiết mưa, lạnh nhiều người ngại ra đường. Một phần, kinh tế khó khăn, người dân hạn chế chi tiêu", chị Thảo, một tiểu thương bán hoa Tết tại Chợ 365 chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tài, một tiểu thương kinh doanh cây cảnh Tết tại khu vực đường Trần Nhân Tông cho biết, gia đình đã có hơn chục năm bán hoa Tết. Thế nhưng, chưa năm nào hoa ế như năm nay. "Năm nay, tôi nhập hơn 200 chậu quất, nhưng đến thời điểm này mới bán được chừng 20 chậu", anh Tài chia sẻ.

Dù lượng khách không đông, giá một số loại cây cảnh vẫn ở mức cao do chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và chăm sóc tăng. Anh Nguyễn Văn Thắng (trú tại phường Hà Đông) cho biết, cuối tuần cùng gia đình đi chợ hoa 356 mua hoa Tết, nhưng giá bán cao hơn so với năm trước. "Tôi hỏi chậu quất cảnh khá ưng ý, thì được "hét" giá hơn 3 triệu đồng. Trong khi cây quất năm ngoái cũng tương đương tôi mua cũng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng", anh Thắng chia sẻ.