Cận Tết, bất động sản phát mãi giảm giá sốc vẫn khó bán

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định thông báo về việc bán phát mãi 32 căn hộ tại chung cư Kỷ Nguyên (The Era Town), địa chỉ số 15B Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM. Đây là những căn hộ được chủ đầu tư Công ty CP Đức Khải dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.



Căn hộ chung cư The Era Town đang được rao bán với giá giảm 5% so với các đợt chào bán trước

32 căn hộ bán phát mãi lần này thuộc các block A2, A3, A4 và A5 chung cư The Era Town, giá dao động từ 1,3 – 5,2 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT và chưa tính 2% phí bảo trì) tuỳ diện tích. So với đợt phát mãi hồi tháng 5/2020, giá bán 32 căn hộ nói trên vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, so với đợt trước đó, giá bán các căn hộ này đã giảm 5%.

Theo BIDV – Chi nhánh Gia Định, 32 căn hộ tại chung cư The Era Town sẽ được bán theo hiện trạng thực tế. Người có nhu cầu mua phải nộp tiền ký quỹ tối thiểu 10% giá căn hộ. 7 ngày sau phải thanh toán đủ vốn tự có để mua tài sản và thực hiện các thủ tục vay vốn nếu có.

Nếu người mua không thanh toán theo thời hạn cam kết thì ngân hàng không hoàn trả tiền ký quỹ. Quyền mua dựa trên nguyên tắc bên nào nộp hồ sơ và thực hiện ký quỹ trước sẽ được ưu tiên.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều khách hàng quan tâm đến dự án bất động sản bởi các tài sản này đã qua một vòng kiểm tra pháp lý, định giá từ các ngân hàng thương mại, nhất là những sản phẩm có vị trí tốt, giá chấp nhận được.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia dù tài sản phát mại từ các ngân hàng sẽ có giá "mềm" hơn bất động sản là nhà đất, căn hộ bên ngoài thị trường nhưng tất cả đều có lý do.

Các bất động sản thanh lý từ ngân hàng không phải là món hời dễ ăn

Thực tế, nợ xấu của các ngân hàng tập trung ở lĩnh vực bất động sản, tài sản đảm bảo trong vay vốn của khách hàng thường là bất động sản. Bất động sản phát mãi được rao bán với giá rẻ hơn giá thị trường khoảng 10 - 15%. Tuy nhiên, các bất động sản thanh lý từ ngân hàng không phải là món hời dễ ăn và còn tiềm ẩn một số rủi ro do khá phức tạp về pháp lý.

Luật sư Triệu Trung Dũng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, để có thể giao dịch thành công các bất động sản do ngân hàng phát mãi, sau khi bán đấu giá thành công, người mua phải ký HĐ với bên bán đấu giá thông qua ngân hàng, sau đó phải yêu cầu ngân hàng bàn giao đầy đủ giấy tờ.

Người mua phải thỏa thuận với ngân hàng để họ làm thủ tục sang tên nhà đất, tài sản gắn liền với đất thì sẽ thuận lợi cho người mua.

Một điểm nữa cũng được ông Dũng lưu ý người mua bất động sản phát mãi thường là người mất tài sản ít khi đóng thuế chuyển nhượng do đó người mua sẽ phải đóng thuế chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính khác còn tồn đọng liên quan đến bất động sản phát mãi.

Do đó, cần xem xét kỹ, nếu yêu cầu bên bán chịu đóng thuế chuyển nhượng cho người mua thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Chuyên gia tài chính, TS. Đinh Thế Hiển lưu ý thêm, mặc dù tài sản phát mãi từ ngân hàng là cơ hội tốt cho người mua tuy nhiên những tài sản này đã phải qua nhiều thủ tục giải chấp, cần chú ý tính pháp lý, tránh các trường hợp trục trặc 3 bên mà người mua sẽ gặp rủi ro.