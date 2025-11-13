Căn phòng Mailisa giấu kín

Mailisa (Phan Thị Mai) là một trong những quý bà doanh nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng, nổi tiếng với độ giàu có "không phải dạng vừa". Trong biệt phủ xa hoa rộng 4000m² của gia đình nữ CEO, khu vực thờ cúng là một trong những điểm gây ấn tượng nhất, nhưng cũng ít được chia sẻ trên mạng xã hội nhất. Trong đoạn video hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị đồ cúng ngày vía Thần Tài, Mailisa mới để lộ hình ảnh về không gian này. Và có thể thấy, góc tâm linh được nữ doanh nhân chăm chút vô cùng tỉ mỉ, từ cách sắp xếp tượng, vật phẩm thờ cho đến các chi tiết trang trí xung quanh.

Mailisa cho biết gia đình cô theo "trường phái" lễ vật lòng thành, nghĩa là gia chủ sẽ cúng theo suy nghĩ và tâm ý của mình, đồng thời luôn thể hiện sự chỉn chu, cẩn thận trên bàn thờ. Vào những ngày Tết, mỗi buổi sáng, nữ doanh nhân đều lau dọn bàn thờ, thắp nhang và mua hoa tươi.

Một góc khu vực gian thờ trong biệt thự của gia đình doanh nhân Mailisa

Trong mỗi dịp lễ Tết hay các ngày đặc biệt như Vía Thần tài, vợ chồng doanh nhân Mailisa dâng đầy đủ đồ lễ lên bàn thờ Phật của gia đình. Mailisa chuẩn bị nhiều vật phẩm, hoa quả, chủ yếu là đồ chay để thể hiện sự tôn kính và lòng thành. Khu vực thờ Phật trong biệt thự của nữ doanh nhân gây ấn tượng với vẻ trang nghiêm, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Chia sẻ về thói quen cúng lễ, Mailisa cho biết mỗi ngày, trước khi đi làm, vợ chồng cô đều thắp hương trên cả bàn thờ Thần Tài lẫn bàn thờ Phật.

'"Quan điểm của Mai là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Không chỉ riêng ngày vía Thần Tài mà tất cả các ngày trong năm thì cứ sáng sớm trước khi đi làm thì hai vợ chồng đều thắp hương cho Thần Tài - Ông Địa và sau đó thì dâng hương lên bàn thờ Phật. Vì suy nghĩ của Mai là con người, chúng ta nên chọn cho mình một đức tin, tôn giáo cũng được, Phật giáo cũng được, miễn là đức tin đó giúp con người chúng ta luôn hướng thiện" - Mailisa chia sẻ.

Bàn thờ Phật của gia đình Mailisa

CEO Mailisa cũng chuẩn bị rất nhiều đồ lễ để dâng lên bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa của gia đình. Bàn thờ được làm bằng gỗ, có kích thước cao và rộng vượt trội so với các mẫu thông thường, tạo cảm giác uy nghi và sang trọng. Xung quanh được trang trí cẩn thận với nhiều loại hoa đặc trưng như hoa lan, hoa đào, hoa loa kèn, hoa đồng tiền… Lễ vật dâng gồm đầy đủ các món mặn như cá lóc, thịt lợn quay, tôm, trứng, cùng các món ngọt và đồ chay như bánh mứt, kẹo lạc, bánh trôi, xôi gấc. Toàn bộ đều do chính tay vợ chồng Mailisa tự bày biện và sắp xếp, thể hiện sự chỉn chu và lòng thành kính trong từng chi tiết.

Gia đình Mailisa cúng lễ đầy đặn trên cả bàn thờ Phật và bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa.

