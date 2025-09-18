Căn phòng KTX khiến tân sinh viên hãi hùng, phụ huynh đưa con đến nhập học bức xúc

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng của một số sinh viên Trường Trung cấp Nghề Lý Huyện (Hồ Nam, Trung Quốc) phản ánh ký túc xá của trường không đảm bảo chất lượng.

Trong bức ảnh, có thể thấy thiết kế giường tầng trong ký túc xá với khung làm từ sắt vuông sơn đen, phần giường trên được gắn trực tiếp vào tường. Điểm đáng chú ý là toàn bộ phần giường trên chỉ được cố định bằng thanh sắt tam giác và bulông nở bắt vào tường. Kết cấu này khá đơn giản, không có trụ chống đỡ xuống sàn, nên toàn bộ sức nặng của người nằm phụ thuộc vào mối hàn và bulông. Điều này khiến nhiều người lo ngại về độ chắc chắn, đặc biệt trong trường hợp giường bị rung lắc hoặc xuống cấp theo thời gian.

Những chiếc giường tầng 2 được thiết kế lơ lửng, không có trụ chống

Tất cả chỉ được cố định bằng một thanh sắt tam giác và ốc bắt tường trông vô cùng nguy hiểm

Ngay sau khi lan truyền, loạt hình ảnh đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng, cho rằng kiểu giường này nhìn thôi cũng đã thấy nguy hiểm, thậm chí có người ví von rằng nằm trên đó chẳng khác nào đánh cược với số phận. Một số ý kiến khác kêu gọi nhà trường sớm cải tạo để tránh rủi ro, nhấn mạnh rằng ký túc xá là nơi sinh viên sinh hoạt hằng ngày nên vấn đề an toàn không thể coi nhẹ.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn giường mà sợ, kiểu này chỉ cần một cú rung nhẹ là nguy hiểm ngay. Nhà trường phải kiểm tra ngay.

- Chẳng khác nào đánh cược với số phận, sinh viên nằm trên đó mà tim đập thình thịch.

- Giường trên không trụ xuống sàn, chỉ dựa vào bulông và mối hàn, quá nguy hiểm cho sinh viên.



- Mong nhà trường nhanh chóng cải tạo, ký túc xá là nơi sinh hoạt hằng ngày, an toàn là ưu tiên số một.



- Trường nên xem xét thiết kế lại toàn bộ giường tầng, đừng để sinh viên phải rủi ro mỗi ngày.



- Chả hiểu thiết kế kiểu gì, quá nguy hiểm cho sinh viên.

Ngày 7/9, đại diện nhà trường xác nhận sự việc xảy ra tại hai tòa ký túc xá cũ, cho biết đơn vị đã có kế hoạch cải tạo hoặc xây mới. Hiện trường đã tổ chức tuyên truyền cho sinh viên về các lưu ý an toàn, đồng thời tiến hành kiểm tra và ghi chép chi tiết các nguy cơ tiềm ẩn.

“Khung giường được hàn từ sắt tam giác. Do số lượng sinh viên hiện gần 6.000 người, điều kiện chỗ ở hạn chế nên vẫn phải sử dụng ký túc xá cũ. Gần đây, lãnh đạo huyện cũng đã đến khảo sát và lên kế hoạch chỉnh trang hoặc xây mới. Nhà trường đã nhắc nhở sinh viên và nhân viên quản lý ký túc xá chú ý bảo đảm an toàn khi sử dụng giường tầng”, đại diện nhà trường cho biết.

