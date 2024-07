Căn penthouse nằm ở quận 7 của Ngô Kiến Huy: "Chính chủ" khẳng định giá "bình dân" nhưng có cả sân vườn lẫn phòng gym và chiếu phim

Nhắc tới những ngôi sao hoạt động năng nổ của showbiz Việt hiện nay người ta không thể bỏ qua cái tên Ngô Kiến Huy. Bước chân vào showbiz từ năm 2008, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì được sức hút của mình trong suốt 16 năm qua.

Chăm chỉ không ngừng nghỉ, nỗ lực phát triển bản thân... chính là những gì người ta thấy ở Ngô Kiến Huy. Ở thời điểm hiện tại, Ngô Kiến Huy đã chứng minh được sự đa tài của mình khi phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất cho tới MC, nghệ sĩ show truyền hình thực tế.

Không chỉ dừng lại với những thành công trong sự nghiệp, Ngô Kiến Huy còn là một nghệ sĩ cực kỳ chăm chỉ hết mình trong kinh doanh. Ngoài việc sở hữu một quán cafe, mới đây Ngô Kiến Huy còn mới "khoe" với người hâm mộ tổ ấm mới của mình - căn penthouse cực kỳ rộng lớn ở quận 7.

Là một người khá khiêm tốn, Ngô Kiến Huy ít khi khoe khoang về những gì mình có được. Với Ngô Kiến Huy căn nhà là thành quả của nhiều năm lao động nghệ thuật chăm chỉ và cũng là chốn bình yên sau những ngày làm việc vất vả. Có lẽ vì thế nên Ngô Kiến Huy quyết định chia sẻ về niềm vui này của mình với mọi người.

Ghé thăm nhà Ngô Kiến Huy trong khoảng thời gian nam diễn viên/ca sĩ đang vô cùng bận rộn với hàng loạt chương trình, anh chàng vui vẻ khoe cho chúng tôi từng góc nhỏ trong căn nhà và cả những bé mèo xinh xắn mà anh đang nuôi.

Căn penthouse của Ngô Kiến Huy có tổng diện tích sử dụng 270m2 toạ lạc tại Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Căn nhà có 3 tầng và 6 phòng bao gồm 2 phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và phòng để làm kho chứa đồ. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.



"Giá thành của nó cũng rất là bình dân"

Bước vào căn hộ của Ngô Kiến Huy, điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận ra đó chính là không gian rộng rãi và ngập tràn ánh nắng. Mặc dù là căn nhà của anh chàng độc thân nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ.

Căn nhà của Ngô Kiến Huy có 3 tầng với 2 phòng ngủ lớn và 4 phòng chức năng. Nam ca sĩ tiết lộ, là người yêu thích sự rộng rãi nên căn nhà được thiết kế theo phong cách mở, xung quanh sử dụng kính và ban công thông thoáng để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Riêng phòng khách của Ngô Kiến Huy cũng khá rộng rãi thiết kế liền kề với bếp. Theo ước tính phòng khách của Ngô Kiến Huy rộng khoảng 50m2.

"Hiện tại căn nhà của Huy là 3 tầng với diện tích sử dụng là 270m2. Có 2 phòng ngủ với 1 phòng thu, 1 kho, phòng gym và phòng thờ. Phòng thu thì Huy cũng không đầu tư quá nhiều, nếu thu chuyên nghiệp thì mình sẽ ra ngoài. Thu ở nhà chỉ đầu tư micro và loa để thu demo thôi. Huy đặt cọc và mua căn nhà này xong thì mất 2 năm dịch, nên khoảng thời gian đó để trống toàn bộ không xây được. Hơn nữa lúc đó Huy đang ở nhà cũ quận 2. Tính thời gian từ lúc mua tới lúc chuyển về thì khoảng 2 năm, sửa chữa mất khoảng 6 tháng sau đó hoàn thiện nội thất thêm 2-3 tháng nữa", nam ca sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về thiết kế trong căn nhà của mình, Ngô Kiến Huy cho biết anh có tham gia về việc lựa chọn gỗ. Theo nam diễn viên, việc tham gia vào quá trình thiết kế vô cùng thú vị như đặt cái này vào chỗ nào, màu sắc thế nào, phù hợp ra sao: " Đối với một người mê xây nhà như Huy thường sẽ thích như vậy. Việc mình đưa vào cũng sẽ thấy dễ chịu hơn là giao phó cho đơn vị thi công. Gỗ này cũng không nhất thiết phải là gỗ hiếm đâu, Huy chủ yếu dùng gỗ ép đưa vào nhưng công năng sử dụng hợp lý và đưa vào cũng hợp với không gian nhà là điều quan trọng nhất. Không nhất thiết phải đặt vào đó những bộ bàn ghế trăm ngàn tỉ để làm giá trị căn nhà tăng lên. Huy chỉ cần hợp với ý tưởng trong đầu mình đưa ra là đẹp rồi".

Để cho căn nhà trông rộng rãi và thoáng đãng hơn Ngô Kiến Huy cũng sử dụng sơn tường màu ghi sáng, trắng kết hợp với ốp gỗ vừa mang lại cảm giác hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng.

Chia sẻ về quyết định "xuống tiền" mua căn nhà này, nam ca sĩ cho biết điều này hoàn toàn là cơ duyên vì ban đầu anh không hề có quyết định mua nhà ở quận 7.

"Đây là cơ duyên rất là lớn, bởi lúc đầu Huy không định ở quận 7 chỉ định ở quận 2 cho tiện vì gần các trường quay, hướng đi lên cao tốc cũng thuận tiện. Nhưng mà sau đó có một người anh rủ về đây chơi, mặt khác cũng muốn gần mẹ, muốn ở đây để thuận tiện có gì chạy qua chạy lại tiện hơn. Nhà Huy hiện tại và nhà mẹ chỉ cách nhau có 5 phút thôi. Ngoài ra thì do căn nhà này có không gian sử dụng lớn nên Huy rất yêu thích.

Ai cũng nói chắc nhà lớn nên đắt tiền lắm nhưng thực ra không phải đây là dự án cũng lâu đời rồi, Huy mua và cải tạo lại thôi chứ không phải là dự án mới. Nên giá thành của nó cũng rất là bình dân, nằm trong tầm giá tiền mình có thể làm ra được. Khi Huy về đây và xây lên thì thấy ở đây rất thuận tiện, ở đây có cả các dịch vụ ăn uống về đêm cũng thuận lợi. Ngày xưa ở với má thì có má nấu ăn cho, sau ở độc lập mà hôm nào lỡ không chuẩn bị nguyên liệu sẵn thì có thể ăn nhanh để đi làm thì ở dưới cũng có luôn. Về đây mình cảm thấy yên tĩnh hơn rất là nhiều, mình được trồng cây, nuôi cá và rộng rãi cho các bé mèo của mình", Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Ngô Kiến Huy cũng hài hước đính chính với mọi người rằng anh không phải là đại gia bất động sản mà chỉ là yêu thích tự tay chăm chút cho những ngôi nhà của mình thôi: "Mình xin đính chính mình không phải đại gia bất động sản. Bởi vì đại gia sẽ chọn những nơi trung tâm đắt đỏ như nhà Sam hiện tại đang ở chân cầu Sài Gòn. Căn của Sam phải 90 tỷ, như Lan Ngọc là căn ở quận 9 từng khoe trên Facebook phải 65-70 tỷ. Đó là nhũng đại gia thứ thiệt của showbiz. Đối với Huy thì điều làm mình cảm thấy bản thân đại gia đó chính là được gần mẹ, ở trong ngôi nhà không có cảm giác xô bồ, mình đi làm về thấy ấm áp. Đó với Huy đó là giá trị rồi. Ngôi nhà bước vào an yên, ngủ ngon nhất là hợp lý nhất".

Cực kỳ đầu tư cho các thiết bị hiện đại, thông minh trong nhà

Mặc dù ở một mình nhưng trong căn nhà của Ngô Kiến Huy luôn đầy đủ mọi thứ từ phòng gym cho tới khu vực chiếu phim tại gia.

Tầng 1 được Ngô Kiến Huy thiết kế liền kề giữa phòng khách, bếp và khu vực ăn uống. Ngoài ra còn có phòng kho để cất đồ không sử dụng tới kèm đồ chơi cho mèo. Phòng ngủ được đặt ở tầng 2, ở đây cũng được thiết kế thêm khu vực để máy giặt và máy là tự động. Ở tầng 3, Ngô Kiến Huy đặt phòng thờ và phòng tập gym. Bên ngoài phòng gym là khu vườn tiểu cảnh với đầy đủ cây cối, hồ cá dù ở trên cao.

Ngoài ra đây cũng là khu vực mà nam ca sĩ sẽ tổ chức bữa tiệc BBQ cùng bạn bè và người thân. Tuy nhiên, do lịch trình quá bận rộn nên những bữa tiệc BBQ ngoài trời cũng không thể tổ chức được thường xuyên.

Điều đặc biệt là toàn bộ phía ngoài của căn nhà đều được rào lưới cẩn thận vì Ngô Kiến Huy khá sợ độ cao và điều này cũng đảm bảo an toàn cho các chú mèo cưng của nam ca sĩ.

Là một người bận rộn không có nhiều thời gian nên Ngô Kiến Huy đầu tư nhiều cho các thiết bị hiện đại, thông minh trong nhà để phục vụ các tiện ích sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh bàn ăn dài đắt tiền, Ngô Kiến Huy cũng đầu tư khá nhiều tiền cho các món đồ như tủ lạnh, máy giặt, tủ sấy quần áo... "Tôi đầu tư một bộ bàn ăn dài đắt tiền để ăn uống cùng gia đình. Tôi rất thích những bữa ăn gia đình nên làm hẳn bàn 8 người rồi mời ba má qua ăn chung để mọi người cùng trò chuyện với nhau. Vì yêu quý gia đình nên tôi dùng tủ lạnh hiện đại, có màn hình trên cánh tủ hiện ảnh gia đình tôi luôn. Tủ lạnh nhà tôi còn có camera bên trong, bấm một cái là coi được đồ ăn qua màn hình, không cần mở ra. Tủ lạnh này còn có cả chục triệu công thức làm đồ ăn để nấu nướng được luôn. Máy giặt nhà tôi cũng xịn, đắt tiền, có chế độ giặt tự động thông minh, tự phân tích mọi thứ để giặt, chỉ cần bấm nút. Tôi chỉ cần bỏ nước giặt một lần vào rồi máy tự dùng cả tháng", Ngô Kiến Huy từng chia sẻ.

Ngô Kiến Huy cũng tiết lộ nơi anh yêu thích nhất trong nhà mình chính là phòng ngủ: "Ngày xưa khi mình chưa xây nhà thì mình hay vẽ vời rằng không gian mình hay sử dụng này kia, trồng cây nuôi cá này nọ... Nhưng rồi sau đó ở nhiều căn nhà thì mình phát hiện ra là nơi mình sử dụng thường xuyên nhất 24/7 là phòng ngủ và nhà tắm. Phòng ngủ là nơi Huy tận dụng làm nơi thư giãn, xem phim luôn. Huy đã đầu tư màn hình lớn để có thể làm rạp chiếu phim tại gia".

Bận rộn là vậy nhưng Ngô Kiến Huy vẫn dành thời gian cho 8 chú mèo dễ thương của mình. Nam ca sĩ cho biết việc nuôi mèo giúp anh giảm stress rất nhiều. "Hiện tại Huy đang nuôi 8 em mèo. Trong đó có 1 gia đình gồm bố mẹ và 3 con mèo con. Ngoài ra còn có những bé mèo do mình nhận nuôi. Không biết con số này có dừng lại ở đây không. Nuôi mèo mình thấy rất vui, giúp mình giảm stress sau thời gian làm việc vất vả. Ngoài ra nhìn thấy tụi nó ngủ cũng thấy rất bình an. Cũng may mắn là những bé mèo nhà Huy không có sở thích "đẩy" đồ xuống, Trộm vía tụi nó cũng không đánh nhau, không giành ăn. 8 bé có 8 tính cách khác nhau. Thường Huy và chị ba sẽ cùng nhau chăm sóc mèo. Nếu mà cả hai chị em đều bận thì có 1 chị giúp việc thường xuyên qua chăm sóc mèo", Ngô Kiến Huy tâm sự.