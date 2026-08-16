Căn nhà ở Việt Nam của Ốc Thanh Vân

Đầu năm 2023, Ốc Thanh Vân đã mua thêm một căn nhà tại TP.HCM.

Ốc Thanh Vân là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với nhiều vai trò như diễn viên, MC và nghệ sĩ sân khấu. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của nữ nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là không gian sống nơi cô từng cùng chồng và 3 con vun vén tổ ấm.

Ốc Thanh Vân cùng gia đình có cuộc sống ổn định tại TP.HCM. Gia đình nữ nghệ sĩ từng sinh sống trong một căn biệt thự được cho là có giá trị lớn ở Bình Chánh. Căn nhà sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi, là nơi cô trồng nhiều loại cây xanh và cây ăn trái.

Biệt thự của Ốc Thanh Vân nổi bật với gam màu trắng, thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hòa với không gian thiên nhiên xung quanh. Khu vườn được nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm sóc, trồng các loại cây như xoài, khế, mít... tạo cảm giác xanh mát và gần gũi.

Ốc Thanh Vân cùng gia đình từng sống trong căn biệt thự ở Bình Chánh. Ảnh: FBNV

Căn nhà có khoảng sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh và cây ăn quả. Ảnh: FBNV

Biệt thự của Ốc Thanh Vân nổi bật với gam màu trắng, thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hòa với không gian thiên nhiên. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2023, Ốc Thanh Vân cho biết cô mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống mới, qua đó hé lộ căn nhà được thiết kế khá rộng rãi và tiện nghi.

Khác với vẻ xanh mát của căn biệt thự có sân vườn, không gian sống này được bài trí theo hướng hiện đại, sử dụng những gam màu sáng và nội thất gọn gàng. Cách sắp xếp không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với sinh hoạt của gia đình có trẻ nhỏ.

Đầu năm 2023, Ốc Thanh Vân mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, nữ nghệ sĩ dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để thích nghi với cuộc sống mới.

Khi xuất hiện trong một chương trình, nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về quãng thời gian sinh sống nơi xứ người. Ốc Thanh Vân thừa nhận từng có những ngày rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, thậm chí bật khóc khi đang rửa bát trong bếp. Từ một người luôn tất bật với công việc nghệ thuật, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không khỏi hoang mang, nhiều lúc tự đặt câu hỏi về giá trị của chính mình.

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Ảnh: FBNV

Đến đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân đưa các con trở về Việt Nam. Chia sẻ về quyết định về Việt Nam, Ốc Thanh Vân từng cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Trước khi rời khỏi Úc, trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên xác nhận căn nhà từng gắn bó với gia đình cô suốt quãng thời gian sinh sống ở Melbourne đã chính thức có chủ mới. Đứng trước căn nhà từng là tổ ấm của cả gia đình, Ốc Thanh Vân không giấu được sự bồi hồi. Nữ diễn viên cho biết đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu cô cùng các con chuyển sang Australia sinh sống. Không chỉ là mái ấm, căn nhà còn là nơi cô làm việc, dạy yoga và duy trì các hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian ở xứ sở chuột túi. Chính vì vậy, cô cho biết bản thân đã mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được quyết định bán căn nhà.

Dẫu vẫn còn nhiều lưu luyến, nữ diễn viên cho rằng mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có cái duyên của nó. Theo cô, "việc này xảy ra thì việc kia mới đến", vì thế cô lựa chọn đón nhận mọi thay đổi với tâm thế tích cực. Hiện tại, Ốc Thanh Vân đang tranh thủ dọn dẹp những đồ đạc còn sót lại để hoàn tất việc bàn giao căn nhà cho chủ mới. Trước đó, căn nhà của Ốc Thanh Vân tại Melbourne từng được rao bán với mức giá khoảng 790.000 AUD (tương đương hơn 12 tỷ đồng). Bất động sản có diện tích khoảng 400 m2, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm được thiết kế hiện đại và gần trung tâm mua sắm. Ngôi nhà từng được nữ diễn viên cải tạo một phần không gian để mở lớp dạy yoga cũng như livestream bán hàng.

Cuối tháng 6/2026, cô tiếp tục đưa các con trở lại Úc nhưng cho biết chuyến đi chủ yếu phục vụ kỳ nghỉ hè, để các bé trải nghiệm mùa đông và có thêm thời gian bên gia đình. Cuối tháng 7, nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh tại Nha Trang, cho biết đã trở về Việt Nam. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi check-in tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ốc Thanh Vân sang để hợp tác bán hàng với các nhãn hàng nước ngoài.