Căn nhà ở quê của Sang Vlog

Từng được gọi là “YouTuber nghèo nhất Việt Nam”, cuộc sống của Sang Vlog đã có rất nhiều thay đổi.

Sang Vlog (tên thật Trần Văn Sang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai) là một trong những YouTuber nổi tiếng với nội dung về ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn và các thử thách sinh tồn. Anh chàng hiện đang có hơn 5,1 triệu người đăng ký kênh YouTube và 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook.

Sang Vlog (Ảnh: FBNV)

Đương nhiên, cuộc sống đời thường của Sang Vlog cũng được chú ý. Sang từng được gọi là "YouTuber nghèo nhất Việt Nam" với hình ảnh căn nhà lụp xụp ở quê, khi có điều kiện kinh tế hơn lại trải qua biến động về tài chính, có thời điểm thông báo vỡ nợ. Vì vậy không gian sống hiện tại của Sang Vlog nhận về nhiều quan tâm.

Trong video đăng ngày 16/1/2026, Sang Vlog cho biết hai vợ chồng đã dành dụm được một khoản tiền, đồng thời quyết định bán mảnh vườn sầu riêng để có tiền trả hết các khoản nợ. Phần tiền còn lại được dùng để xây nhà và hoàn thiện vào đầu năm 2026.

Tuy nhiên trên kênh của mình, Sang Vlog không chia sẻ nhiều về căn nhà vì nội dung của anh chàng chỉ tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, sinh tồn. Trong khi đó Ngọc Mai - vợ Sang và cũng là chủ kênh YouTube với khoảng 473.000 người đăng ký - lại thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh về căn nhà.

Theo thông tin được Ngọc Mai đăng tải, vợ chồng cô bắt đầu xây dựng từ tháng 2/2025. Trên cùng một mảnh đất, hai căn nhà được xây cạnh nhau, mỗi căn có một mục đích sử dụng riêng.

2 căn nhà được xây dựng trên một mảnh đất (Ảnh cắt từ clip)

Một căn nhà 2 tầng là không gian sinh hoạt chính của gia đình và đã hoàn thiện từ tháng 9/2025.

Khu vực phòng khách được bố trí khá rộng với bộ sofa màu xám, bàn trà mặt đá và hệ tủ kệ âm tường phía sau. Phần tủ vừa đặt TV, vừa được chia thành nhiều ô để trưng bày đồ trang trí, cây xanh và một số vật dụng nhỏ.

Liền với phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn. Căn bếp sử dụng hệ tủ màu trắng, kết hợp tủ kính màu đen và mặt bàn sáng màu. Ở giữa là bàn ăn chung cho cả gia đình.

Một điểm dễ nhận thấy là căn nhà có hệ cửa kính lớn ở cả khu vực bếp lẫn phòng khách. Từ bên trong có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài, đồng thời tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Nội thất nhìn chung không quá cầu kỳ, tập trung vào công năng và những món đồ cần thiết cho sinh hoạt gia đình.

Căn nhà chính của gia đình (Ảnh cắt từ clip)

Phòng khách (Ảnh cắt từ clip)

Khu vực bếp và bàn ăn (Ảnh cắt từ clip)

Căn còn lại cũng có 2 tầng, được xây để phục vụ công việc làm nội dung, chủ yếu dùng làm nơi nấu nướng, quay video và chứa hàng.

Theo chia sẻ của Ngọc Mai, tầng 1 được bố trí một phòng ngủ dành cho mẹ Sang Vlog nếu bà muốn sang ngủ lại. Không gian này được thiết kế khá đơn giản, phù hợp với mục đích nghỉ ngơi.

Lên tầng 2 là khu vực bếp và ăn uống - cũng là không gian chính để hai vợ chồng chuẩn bị món ăn và quay các video. Từ căn bếp có thể nhìn thẳng ra chiếc ao nằm trong khuôn viên của gia đình.