HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn nhà ở quê của Sang Vlog

S.A
|

Từng được gọi là “YouTuber nghèo nhất Việt Nam”, cuộc sống của Sang Vlog đã có rất nhiều thay đổi.

Sang Vlog (tên thật Trần Văn Sang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai) là một trong những YouTuber nổi tiếng với nội dung về ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn và các thử thách sinh tồn. Anh chàng hiện đang có hơn 5,1 triệu người đăng ký kênh YouTube và 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook.

Sang Vlog (Ảnh: FBNV)

Đương nhiên, cuộc sống đời thường của Sang Vlog cũng được chú ý. Sang từng được gọi là "YouTuber nghèo nhất Việt Nam" với hình ảnh căn nhà lụp xụp ở quê, khi có điều kiện kinh tế hơn lại trải qua biến động về tài chính, có thời điểm thông báo vỡ nợ. Vì vậy không gian sống hiện tại của Sang Vlog nhận về nhiều quan tâm.

Trong video đăng ngày 16/1/2026, Sang Vlog cho biết hai vợ chồng đã dành dụm được một khoản tiền, đồng thời quyết định bán mảnh vườn sầu riêng để có tiền trả hết các khoản nợ. Phần tiền còn lại được dùng để xây nhà và hoàn thiện vào đầu năm 2026.

Tuy nhiên trên kênh của mình, Sang Vlog không chia sẻ nhiều về căn nhà vì nội dung của anh chàng chỉ tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, sinh tồn. Trong khi đó Ngọc Mai - vợ Sang và cũng là chủ kênh YouTube với khoảng 473.000 người đăng ký - lại thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh về căn nhà.

Theo thông tin được Ngọc Mai đăng tải, vợ chồng cô bắt đầu xây dựng từ tháng 2/2025. Trên cùng một mảnh đất, hai căn nhà được xây cạnh nhau, mỗi căn có một mục đích sử dụng riêng.

2 căn nhà được xây dựng trên một mảnh đất (Ảnh cắt từ clip)

Một căn nhà 2 tầng là không gian sinh hoạt chính của gia đình và đã hoàn thiện từ tháng 9/2025.

Khu vực phòng khách được bố trí khá rộng với bộ sofa màu xám, bàn trà mặt đá và hệ tủ kệ âm tường phía sau. Phần tủ vừa đặt TV, vừa được chia thành nhiều ô để trưng bày đồ trang trí, cây xanh và một số vật dụng nhỏ.

Liền với phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn. Căn bếp sử dụng hệ tủ màu trắng, kết hợp tủ kính màu đen và mặt bàn sáng màu. Ở giữa là bàn ăn chung cho cả gia đình.

Một điểm dễ nhận thấy là căn nhà có hệ cửa kính lớn ở cả khu vực bếp lẫn phòng khách. Từ bên trong có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài, đồng thời tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Nội thất nhìn chung không quá cầu kỳ, tập trung vào công năng và những món đồ cần thiết cho sinh hoạt gia đình.

Căn nhà chính của gia đình (Ảnh cắt từ clip)

Phòng khách (Ảnh cắt từ clip)

Khu vực bếp và bàn ăn (Ảnh cắt từ clip)

Căn còn lại cũng có 2 tầng, được xây để phục vụ công việc làm nội dung, chủ yếu dùng làm nơi nấu nướng, quay video và chứa hàng.

Theo chia sẻ của Ngọc Mai, tầng 1 được bố trí một phòng ngủ dành cho mẹ Sang Vlog nếu bà muốn sang ngủ lại. Không gian này được thiết kế khá đơn giản, phù hợp với mục đích nghỉ ngơi.

Lên tầng 2 là khu vực bếp và ăn uống - cũng là không gian chính để hai vợ chồng chuẩn bị món ăn và quay các video. Từ căn bếp có thể nhìn thẳng ra chiếc ao nằm trong khuôn viên của gia đình.

Căn nhà thứ 2 có bếp trên tầng 2, là nơi Ngọc Mai quay các clip nấu ăn và mukbang (Ảnh cắt từ clip)

Tags

Sang Vlog

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại