HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô

Trần Hà
|

Người đẹp này về nhà ở Vĩnh Long, chuyển sang bán cá khô, quay clip cuộc sống miền quê hút triệu view.

Đó là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1994 tại Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Cô từng được biết đến với vai trò Á khôi, người mẫu và người đẹp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. 

Năm 2017, Mỹ Duyên đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam tại Đà Nẵng và nhận vương miện luân lưu bằng vàng, đá quý được công bố trị giá 1,5 tỷ đồng. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Global tại Mexico và lọt Top 11.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 1.

Mỹ Duyên (ở giữa) từng đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam tại Đà Nẵng.

Sau thời gian hoạt động ở thành phố, Mỹ Duyên dần rút khỏi showbiz, về quê xây kênh YouTube Khói Lam Chiều, khai thác ẩm thực, sản vật, văn hóa và đời sống miền Tây, từ năm 2015. Hiện kênh YouTube của Mỹ Duyên có khoảng 539N người đăng ký, hơn 119 triệu lượt xem theo dữ liệu thống kê cập nhật tháng 7/2026. Song song với việc làm nội dung, cô còn kinh doanh đặc sản quê nhà, như cá khô, tép, tôm khô,...

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 2.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 3.

Mỹ Duyên mở kênh YouTube, và bán các đặc sản quê hương.

Trên Khói Lam Chiều, Mỹ Duyên thường xuất hiện trong áo bà ba, vào bếp, ra vườn, lội ruộng, bắt cá hoặc chế biến những món ăn dân dã.

Không gian quen thuộc trong nhiều video là những căn nhà lá, chái bếp, sân vườn và bếp củi đậm chất miền Tây.

Theo như những hình ảnh được Mỹ Duyên chia sẻ lên mạng xã hội thì căn nhà mái lá, hai gian: nhà chính và gian bếp, được bao quanh bởi khoảng sân vườn rộng.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 4.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 5.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 6.

Bên ngoài căn nhà ở quê của Mỹ Duyên.

Tổng thể không đi theo kiểu nhà hiện đại với những đường nét vuông vức hay nội thất cầu kỳ mà giữ nhiều chi tiết quen thuộc của nhà miền Tây: mái ngói đã phủ màu thời gian, vách gỗ, các vật liệu tre và khoảng hiên rộng.

Phía trước nhà là khoảng sân lát gạch. Những chậu cây được đặt rải rác quanh sân, nổi bật là một cây hoa giấy lớn tỏa bóng rộng. Từ khu vực này có thể đi thẳng vào nhà hoặc men theo những lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 7.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 8.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 9.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 10.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 11.

Các góc trước và trong căn nhà.

Không gian xung quanh cũng được giữ khá tự nhiên. Cây xanh, rau, các loại cây ăn trái và những khoảng đất trồng xen kẽ nhau khiến căn nhà có cảm giác nằm lọt giữa một khu vườn quê.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 12.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 13.

Ngoài nhà trồng nhiều rau, trái cây,... theo mùa.

Một trong những không gian trong nhà thường được Mỹ Duyên cho “lên sóng” nhiều nhất là căn bếp. Đây cũng gần như là khu vực gắn liền với hình ảnh của cô trên Khói Lam Chiều, nơi người đẹp dành phần lớn thời gian để chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và thực hiện những video về cuộc sống miền quê.

Không giống những căn bếp hiện đại với tủ bếp, bếp điện hay các thiết bị nấu nướng cầu kỳ, gian bếp của Mỹ Duyên mang dáng dấp một căn bếp quê Nam Bộ. Không gian có độ mở với bên ngoài, sử dụng nhiều vật liệu gỗ, tre, kết hợp bếp củi và những dụng cụ nấu ăn quen thuộc.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 14.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 15.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 16.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 17.

Góc bếp đậm chất quê hương thường thấy của Mỹ Duyên.

Xung quanh thường là củi, nồi, chảo, rổ rá, thớt gỗ và các nguyên liệu được chuẩn bị cho từng buổi quay. Mọi thứ không được sắp đặt quá cầu kỳ nhưng chính sự tự nhiên này lại tạo nên chất riêng cho những video của cô.

Đáng chú ý, căn bếp cũng là nơi có sự góp mặt của gia đình Mỹ Duyên. Sau khi trở về quê, cô dành nhiều thời gian sống bên người thân; mẹ và bà thường hỗ trợ chuẩn bị món ăn, còn cha phụ trách những công việc cần sức lực như chẻ củi, dựng đạo cụ cho các buổi quay.

Vì vậy, những video của Khói Lam Chiều không chỉ xoay quanh một mình Mỹ Duyên mà còn ghi lại phần nào nhịp sinh hoạt của gia đình cô trong chính không gian nhà ở quê.

Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 18.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 19.
Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô - Ảnh 20.

Các hình ảnh đời thường, giản dị của Mỹ Duyên.

Tên gọi “Khói Lam Chiều” cũng bắt nguồn từ một hình ảnh rất đời thường gắn với gia đình: khói bếp và ký ức về bà ngoại. Bởi vậy, căn bếp trong ngôi nhà không đơn thuần là nơi nấu ăn hay một background để quay video. Đây là không gian kết nối khá rõ giữa công việc hiện tại của Mỹ Duyên với những gì cô muốn lưu giữ về quê nhà.

Nguồn ảnh: FBNV.

Tags

hoa hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại