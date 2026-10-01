Căn nhà ở quê của Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa từng báo hiếu bố mẹ căn nhà khang trang ở vùng quê.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê Hải Dương. Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia Cười xuyên Việt 2015 và gây ấn tượng với lối diễn hài hước, tự nhiên. Sau đó, nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Lật Mặt 4, Cua lại vợ bầu, Siêu lầy gặp siêu lừa và mới đây là Út Lan: Oán linh giữ cửa. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa có cuộc sống ổn định bên bà xã Thảo Vy và hai con. Nam diễn viên cũng từng khiến nhiều người xúc động khi xây một căn nhà khang trang ở quê Hải Dương để dành tặng bố mẹ.

Căn nhà có diện tích gần 400m2, được thiết kế theo phong cách nhà sàn với phần nội thất chủ yếu sử dụng gỗ. Không gian bên trong mang vẻ ấm cúng nhưng vẫn toát lên sự bề thế, sang trọng. Một trong những điểm khiến căn nhà gây chú ý là lượng gỗ được sử dụng để hoàn thiện công trình. Mạc Văn Khoa từng tiết lộ căn nhà tiêu tốn khoảng 70 khối gỗ cùng 8.000 thanh gỗ ghép tường. Những chi tiết bằng gỗ xuất hiện xuyên suốt từ phần khung, tường cho đến nội thất, tạo nên tổng thể đồng nhất. Không chỉ có không gian trong nhà, khuôn viên bên ngoài cũng được nam diễn viên đầu tư khá chỉn chu. Xung quanh nhà là vườn cây rộng rãi, nhiều cây cảnh và tiểu cảnh. Gia đình còn bố trí một hồ cá Koi, tạo thêm điểm nhấn cho khuôn viên.

Dù ở nhà thuê tại TP.HCM nhưng Mạc Văn Khoa xây nhà bề thế cho bố mẹ ở Hải Dương

Nam diễn viên từng chia sẻ đây là món quà anh báo hiếu bố mẹ sau nhiều năm vất vả

Ngôi nhà này cũng là nơi từng diễn ra lễ cưới của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy

Trong những lần đưa vợ con về quê, Mạc Văn Khoa thường chia sẻ hình ảnh cả gia đình tận hưởng không gian yên bình tại đây. Hai nhóc tỳ có thêm khoảng sân vườn rộng để vui chơi, trong khi vợ chồng nam diễn viên cũng có dịp dành thời gian bên bố mẹ. Với Mạc Văn Khoa, căn nhà không đơn thuần là một công trình lớn ở quê mà còn là món quà anh dành tặng đấng sinh thành sau nhiều năm các con đi làm xa.

"Ba chị em chúng con đều đi xa quê để bươn chải cuộc sống và sau bao năm thì cuối cùng tụi con cũng có một món quà để báo hiếu bố mẹ. Bọn con mong bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe để bọn con được chăm sóc và đền đáp công ơn sinh thành và dạy dỗ của bố mẹ ạ", nam diễn viên từng viết.

Bên trong ngôi nhà gỗ này có hồ cá rộng rãi

Mạc Văn Khoa cho biết anh và bố có chung sở thích trồng cây, cải tạo nhà cửa

Nam diễn viên thường dành nhiều thời gian ở quê

Nhóc tỳ cũng được bố mẹ đưa về quê chơi để tận hưởng không khí trong lành

Cuộc sống ở quê của Mạc Văn Khoa rất bình dị, an yên

Hôn nhân của Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Nam diễn viên và bà xã Thảo Vy đã tậu một căn hộ hiện tại ở TP.HCM vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi có con thì cặp đôi chuyển ra một căn biệt thự để sinh sống vì muốn nhóc tỳ có không gian rộng rãi để sinh hoạt. Biệt thự này có sân vườn, hồ bơi và kiến trúc vô cùng sang trọng. Có lần, một đồng nghiệp của Mạc Văn Khoa đến chơi và tiết lộ chuyện nam diễn viên mua căn biệt thự khang trang đó với giá 50 tỷ đồng: "Đây là nhà của diễn viên Mạc Văn Khoa, có diện tích khoảng 500m2 với giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Bởi vì Khoa rất thân mới mời tôi tới và cho quay".

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó nam diễn viên và vợ đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Cặp đôi cho biết chỉ thuê biệt thự để sinh sống. Mạc Văn Khoa "dở khóc dở cười" kể chuyện bố mẹ ở quê bất ngờ về việc vợ chồng anh mua nhà: "Anh Khánh qua đây quay rồi nói tôi mua nhà 50 tỉ đồng, nhưng thật ra tôi ở nhà thuê mọi người ơi. Làm mấy anh chị viết quá trời, nói tôi mua nhà. Sau đó, bố mẹ tôi gọi vào hỏi: 'Sao con mua nhà mà không nói. Con mua nhà mà bố mẹ không hề biết luôn'. Tôi vẫn ở nhà thuê mọi người ơi, tôi còn khổ, còn nghèo lắm. Bán bún đậu làm sao mua được nhà 50 tỷ chứ".

Anh có hôn nhân viên mãn bên bà xã Thảo Vy

Thảo Vy từng là khán giả của Mạc Văn Khoa, sau đó cả hai có cơ hội tìm hiểu và cùng xây dựng gia đình. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi tháng 5/2022. Thảo Vy từng kể về hành trình nhiều gian nan, vất vả khi mang thai con đầu lòng: "Chính bản thân em phải thử thai tận 2 lần mới tin mình có con. Lúc đó, em giấu Khoa, nói đã thử rồi nhưng không có gì hết thì thấy anh ấy buồn buồn. Đến khi em đưa que thử thai ra thì Khoa mừng lắm, hét toáng lên. Xong rồi hai đứa ngồi ôm nhau khóc. Nhà em ai cũng mừng rỡ tới rơi nước mắt vì vốn dĩ em với Mạc Văn Khoa rất khó có con. Mẹ em thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần là em vô sinh, không đẻ được".

Trên sóng chương trình Vợ Chồng Son, Mạc Văn Khoa bày tỏ tình cảm với vợ: "Anh mong em sẽ bớt suy nghĩ lại để sống thoải mái hơn. Mỗi lần nhìn em mặc váy cưới, anh lại hồi hộp như là lần đầu vì để mặc được nó em đã chịu thiệt thòi rất là nhiều, chờ đợi rất lâu. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không phải 1-2 năm mà là cả đời".

Mạc Văn Khoa có cuộc sống nhiều khởi sắc trong vài năm gần đây

Ảnh: FBNV