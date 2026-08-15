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Căn nhà ở quê của Lương Xuân Trường

S.A
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Hiện tại bố mẹ Xuân Trường vẫn đang sống ở căn nhà này.

Lương Xuân Trường (sinh năm 1995) là một trong những cầu thủ có cuộc sống kín tiếng nhất nhì làng bóng đá Việt. Dù tiền vệ quê Tuyên Quang không còn góp mặt ở ĐT Việt Nam, độ hot của Xuân Trường và vợ - Nhuệ Giang vẫn không hề kém cạnh các cặp đôi khác của làng bóng đá. Cả hai ít chia sẻ chuyện đời tư, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau vẫn nhận được nhiều sự chú ý.

Lương Xuân Trường (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Xuân Trường cùng vợ con chủ yếu sinh sống tại Hà Nội, trong khi bố mẹ anh vẫn ở quê nhà Tuyên Quang. Đây cũng là nơi gia đình nam cầu thủ có một căn nhà được xây dựng khang trang.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào đầu năm 2018 - thời điểm Xuân Trường cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc), căn nhà của gia đình anh khi đó đã gây chú ý bởi diện mạo khá nổi bật so với những ngôi nhà xung quanh.

Căn nhà có 2 tầng, mặt tiền được ốp gạch đỏ tạo điểm nhấn. Hệ thống cửa chính và cửa sổ đều sử dụng chất liệu gỗ màu nâu, với các ô kính và họa tiết trang trí mang hơi hướng truyền thống.

Phía trước nhà là khoảng sân rộng, được trồng nhiều cây cối và đặt các chậu cây cảnh. Trong ngày đón Xuân Trường về quê, căn nhà được treo băng rôn chúc mừng rộn ràng từ ngoài sân vào trong nhà.

Hình ảnh căn nhà được chú Lương Bách Chiến - bố Xuân Trường chia sẻ (Ảnh: FBNV)

Nhà Lương Xuân Trường tổ chức tiệc mừng cho con trai vào năm 2018 (Ảnh: Ngọc Thắng)

Vợ chồng Xuân Trường thường đưa con gái về quê

Không gian bên trong căn nhà không được gia đình Xuân Trường chia sẻ nhiều, thường chỉ có phòng khách được đăng tải trong các dịp lễ Tết.

Khu vực phòng khách được bố trí rộng rãi với bộ bàn ghế gỗ chạm trổ. Xung quanh tường được trang trí bằng nhiều khung ảnh gia đình và tranh phong cảnh. Đây cũng là không gian sinh hoạt chung, nơi các thành viên trong gia đình thường tụ họp vào những dịp đặc biệt.

Không gian bên trong nhà

Về phần mình, vợ chồng Xuân Trường đang sống ở một căn chung cư tại Hà Nội. Chàng cầu thủ cũng không chia sẻ quá nhiều, chỉ để lộ đây không gian đơn giản nhưng gọn gàng và ấm cúng, phù hợp với vợ chồng có con nhỏ.

Căn hộ của vợ chồng Xuân Trường ở Hà Nội (Ảnh: IGNV)

Lương Xuân Trường hiện đang thi đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai. Còn vợ anh là Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn chồng 2 tuổi. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội vào tháng 4/2021, trong phạm vi gia đình và những người thân thiết. Đến năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng, tên thân mật là Little Daisy.

Dù đã có một mái ấm nhỏ và đồng hành với nhau nhiều năm, lịch thi đấu, những thay đổi trong sự nghiệp bóng đá cũng như các dự án kinh doanh khiến hôn lễ của cặp đôi được lùi lại. Đến tháng 6/2026, vợ chồng Xuân Trường mới tổ chức đám cưới.

Hiện tại, Nhuệ Giang trực tiếp đồng hành cùng Xuân Trường trong dự án Trung tâm phục hồi chấn thương do nam cầu thủ đồng sáng lập. Cô giữ vai trò Giám đốc vận hành, phụ trách công việc quản lý và phát triển hoạt động của trung tâm.

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