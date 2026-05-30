Căn nhà ở phố cổ Hải Phòng của Nam vương Tuấn Ngọc

S.A
|

Nhiều người bất ngờ với cuộc sống giản dị của gia đình Nam vương Tuấn Ngọc.

Tuấn Ngọc (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thời trang, giải trí và các cuộc thi sắc đẹp. Anh được nhiều người biết đến sau khi đăng quang Nam vương Thế giới Việt Nam và liên tục xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu. Tuy nhiên khác với vẻ hào nhoáng thường thấy trên thảm đỏ, cuộc sống đời thường của Tuấn Ngọc lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự giản dị.

Mới đây, Tuấn Ngọc đã cùng vợ chồng “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung về thăm gia đình tại Hải Phòng. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Nam vương công khai không gian sống và gia cảnh của mình trước công chúng.

Tuấn Ngọc cùng với mẹ và "dì Dung"

Căn nhà của gia đình Tuấn Ngọc ở phố Lý Thường Kiệt - khu phố cổ Hải Phòng. Để vào nhà phải đi qua một con ngõ dài, hẹp đến mức gần như chỉ vừa một người đi. Hai bên tường sát nhau, phần trần thấp với ánh đèn vàng đơn giản tạo cảm giác rất đặc trưng của những khu nhà phố cũ lâu năm ở Hải Phòng.

Đi sâu vào bên trong là cầu thang hẹp dẫn lên nhà. Không gian bên ngoài có phần cũ kỹ nhưng khá thoáng nhờ nhiều cây xanh rủ xuống từ nhà hàng xóm.

Lối lên nhà Tuấn Ngọc (Ảnh chụp màn hình/ @Topsao.vn)

Căn nhà được bài trí đơn giản, chủ yếu sử dụng nội thất cơ bản với tông màu ấm. Phòng khách không quá rộng nhưng gọn gàng, có bộ sofa màu vàng kem, bàn ăn đặt liền kề và cầu thang kính nối lên tầng trên. Tổng thể không gian mang cảm giác gần gũi, sinh hoạt đúng kiểu gia đình phố cổ lâu năm.

Điều khiến nhiều người chú ý là sự đối lập thú vị giữa hình ảnh một nam vương thường xuất hiện với vest bảnh bao, tham dự sự kiện sang trọng và khung cảnh đời thường giản dị khi trở về nhà. Trong khoảnh khắc được ghi lại, Tuấn Ngọc mặc đồ khá đơn giản, thoải mái trò chuyện cùng bố mẹ và chơi với 2 cún cưng.

Không gian trong nhà Tuấn Ngọc khá giản dị (Ảnh chụp màn hình/ Đạo diễn Hoàng Nhật Nam)

2 chú cún cưng của gia đình Tuấn Ngọc (Ảnh chụp màn hình/ Đạo diễn Hoàng Nhật Nam)

Từ ban công căn nhà nhìn xuống phố Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) (Ảnh chụp màn hình/ Đạo diễn Hoàng Nhật Nam)

Dưới phần bình luận, dân tình để lại nhiều ý kiến xoay quanh không gian sống giản dị và con ngõ nhỏ xuất hiện trong clip. Nhiều người bất ngờ vì căn nhà nằm trong ngõ hẹp, thậm chí có người đùa rằng “vô ngõ hết hồn”. Không ít netizen còn so sánh khung cảnh rất giống phố cổ Hà Nội.

Ngoài chuyện nhà cửa, một số bình luận cũng chú ý đến ngoại hình của Tuấn Ngọc khi nhận xét anh có nụ cười rất giống mẹ. Nhiều người dành lời khen cho sự giản dị, gần gũi của nam vương dù đã có độ nổi tiếng nhất định.

Một số hình ảnh khác của Tuấn Ngọc:

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
