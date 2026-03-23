Căn nhà nhỏ ngày tang lễ của Thiếu tá hy sinh trong vụ "cát tặc", hình ảnh người vợ trẻ ôm con 8 tháng tuổi đầy xót xa

Phạm Trang (t/h) |

Tang lễ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải diễn ra trong không khí đầy xót xa, hình ảnh người vợ ôm con thơ bên linh cữu khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo Vietnamnet ghi nhận vào ngày 22/3, căn nhà nhỏ trên đường Bồ Đề, xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) của bố mẹ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải đón những dòng người lặng lẽ nối nhau đến thắp hương tiễn biệt người chiến sĩ vừa hy sinh. 

Dòng người đến thắp hương, tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên linh cữu, chị Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Hải, ôm chặt đứa con thơ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào di ảnh chồng, nấc nghẹn trong tiếng khóc. Đến lúc này, chị vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng “chồng mình đã ra đi”. 

Chị Hân chia sẻ, vợ chồng chị từng gặp khó khăn về đường con cái, sau khi kết hôn năm 2020 đến nay mới có bé gái 8 tháng tuổi. Cuộc sống không dư dả, hai vợ chồng tá túc tại nhà bố mẹ chồng ở xã Diên Khánh. Hiểu nghề công an vất vả, thường xuyên đối mặt nguy hiểm, chị luôn động viên chồng tập trung, hoàn thành công tác.

Năm 2022, chồng chị nhập học khóa Điều tra hình sự Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và đã hoàn thành chương trình, đủ điều kiện tốt nghiệp đúng hạn. Theo kế hoạch, ngày 23/3, Trường tổ chức lễ trao bằng cho khóa 2022, trong đó có anh Hải. Vậy mà anh đã anh dũng hy sinh khi ngày nhận bằng cận kề.

Chị Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, ôm chặt đứa con thơ trong nỗi đau mất chồng. Ảnh: Xuân Ngọc

Chị Hân kể, anh Hải luôn mong muốn phấn đấu trong công việc, sau đó mới tính chuyện nhà cửa. Năm trước, với số tiền dành dụm và vay mượn ngân hàng, người thân, hai vợ chồng dựng căn nhà cấp 4 còn chưa kịp hoàn thiện.

“Bao dự định còn dang dở, sao anh nỡ bỏ mẹ con em?”, chị nghẹn ngào. Bé con ngơ ngác, ôm chặt cổ mẹ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà, trong niềm xúc động và sẻ chia sâu sắc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (sinh năm 2025), con của đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Cháu Hải Yến hiện mới 8 tháng tuổi – độ tuổi còn quá nhỏ để cảm nhận hết những mất mát lớn lao khi vắng bóng người cha thân yêu. Sự ra đi của đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Hải không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là mất mát to lớn đối với lực lượng Công an nhân dân.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh động viên, chia sẻ với thân nhân Đại úy Nguyễn Xuân Hải

Với tất cả tình cảm và trách nhiệm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu, đồng hành cùng cháu đến khi đủ 18 tuổi; chăm lo, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, trở thành điểm tựa yêu thương để cháu lớn lên trong vòng tay sẻ chia của đồng đội – những người đồng chí của cha.

Trước đó, theo VNExpress, Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi, đã hy sinh khi truy bắt "cát tặc" ở xã Diên Lâm.

Quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan đối với Đại úy Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, được Bộ trưởng Công an ký ngày 22/3.

Rạng sáng hôm qua, anh Hải cùng đồng đội đi trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, phát hiện chiếc bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu bất thường. Khi những người trên bè bỏ chạy ra giữa sông, anh Hải bơi theo nhằm giữ phương tiện vi phạm nhưng sau đó bị chìm và mất tích.

Công an xã Diên Lâm phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể anh Hải được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100 m.

