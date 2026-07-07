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Căn nhà hoang ở Hà Nội bị biến thành 'trang trại' cần sa

Thanh Hà
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Lực lượng Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng trồng, chế biến và mua bán cần sa. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng tầng 3 một căn nhà trên địa bàn phường Thanh Liệt và một căn nhà bỏ hoang ở phường Đại Mỗ thành 'trang trại' cần sa.

Cần sa các đối tượng trồng trong nhà.

Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố 13 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời mở rộng làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng của đối tượng liên quan.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, trong quá trình kiểm tra ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, công nhân, khu nhà trọ... từ 1 trường hợp dương tính với ma túy, Công an phường Yên Hòa đã mở rộng điều tra và làm rõ 21 người có liên quan.

Cụ thể, đối tượng Hoàng Huy Hùng (trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) khai nhận vào khoảng năm 2021 bản thân sử dụng cần sa. Tuy nhiên, vì giá đắt nên đối tượng này đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán.

Hùng đã lên mạng tìm hiểu, đặt mua hạt giống, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhiều thiết bị chuyên dụng khác phục vụ việc trồng cần sa.

Đầu năm 2026, Hùng bắt đầu trồng cần sa tại tầng 3 một căn nhà trên địa bàn phường Thanh Liệt và một căn nhà bỏ hoang ở phường Đại Mỗ. Kiểm tra các địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ 97 cây cần sa đang trong quá trình sinh trưởng, chuẩn bị thu hoạch.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định đối tượng Tào Đức Thịnh (trú phường Đại Mỗ) nhiều lần đặt mua cần sa trên mạng xã hội để sử dụng và bán lại cho người khác, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Thắng.

Sau đó, hai đối tượng này cùng bàn bạc trồng cần sa để sử dụng và bán lại kiếm lời. Thịnh sẽ chuẩn bị giống và công cụ trồng cần sa còn Thắng phụ trách việc trồng và chăm sóc.

Quá trình khám xét nơi ở của Thắng cơ quan Công an thu giữ 30 cây cần sa đã thu hoạch, phơi khô, tổng trọng lượng hơn 3,3kg.

Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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