Căn nhà Hà Nội của MC từng dẫn Chúng Tôi Là Chiến Sĩ: Góc nào cũng chill, đỉnh nhất là tầng 6

Mô tả về không gian sống của gia đình, nữ MC dí dỏm chia sẻ: "Cuối tuần kiểu gì cũng tập thể dục lên tầng 6 một lần... Tầng 6 mãi đỉnh".

Nhắc đến những gương mặt gắn liền với chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, MC Hoàng Linh (Nguyễn Hoàng Linh, SN 1985) là cái tên khó có thể bỏ qua. Với khoảng 15 năm đồng hành cùng chương trình, cô trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình. Ở tuổi 41, nữ MC tận hưởng cuộc sống viên mãn bên ông xã và 3 người con trong căn nhà 6 tầng tại Hà Nội.

Cơ ngơi của gia đình cô gây chú ý bởi thiết kế hiện đại, ấm cúng, mỗi tầng được bố trí theo một công năng riêng. Đặc biệt, tầng 6 được vợ chồng nữ MC dành nhiều tâm huyết chăm chút thành không gian thư giãn ngoài trời, nơi cả gia đình có thể quây quần ăn uống, ngắm cảnh và tận hưởng những phút giây bình yên bên nhau. Đây cũng là góc nhà được Hoàng Linh đặc biệt yêu thích và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong cơ ngơi 6 tầng ở Hà Nội, không gian tầng 6 là khu vực yêu thích của gia đình MC Hoàng Linh

Trên mạng xã hội, MC Hoàng Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cả gia đình quây quần, thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau tại không gian tầng 6. Mới đây, cô tiếp tục đăng tải loạt hình ảnh vợ chồng cùng các con tụ tập vui vẻ ở không gian này, kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Quyết tâm giữ chuỗi, cuối tuần kiểu gì cũng tập thể dục lên tầng 6 một lần.

Ăn gì cũng được, không quan trọng, miễn là ăn cùng nhau và ăn ở tầng 6, tầng 6 mãi đỉnh!" Không chỉ là nơi để cả nhà đổi gió, tầng 6 còn trở thành điểm hẹn cuối tuần quen thuộc, nơi các thành viên cùng ăn uống, trò chuyện và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đầy vui vẻ.

Cầu thang lên tầng 6 - khu vực yêu thích trong nhà MC Hoàng Linh

Toàn cảnh không gian sân thượng tuyệt chill

Bộ bàn trắng hài hòa với tổng thể không gian sân thượng

Để có được không gian tầng 6 cực chill, vợ chồng MC Hoàng Linh đã dành nhiều tâm huyết chăm chút, bố trí đủ loại cây xanh và hoa cảnh ở khắp các góc, từ những chậu cây nhỏ đến giàn hoa leo. Tại đây, gia đình sắp xếp xích đu cùng bộ bàn ghế để thuận tiện ngồi thưởng trà, trò chuyện và nghỉ ngơi.

Tầng 6 có tầm nhìn rộng thoáng, mở ra khung cảnh thành phố cùng khoảng trời bao la, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu. Thay vì tận dụng toàn bộ diện tích để trồng cây, vợ chồng nữ MC vẫn dành một khoảng sân rộng ở trung tâm để thuận tiện tổ chức những buổi tụ tập cuối tuần.

Cả nhà có thể trải chiếu, chuẩn bị máy chiếu, bày biện đồ ăn và cùng nhau thưởng thức những bữa tiệc nhỏ ngay trên sân thượng. Chỉ với những hoạt động đơn giản này, tầng 6 đã trở thành không gian thư giãn yêu thích, nơi các thành viên vừa tận hưởng không khí ngoài trời, vừa có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

View ngắm cảnh tuyệt đẹp trên sân thượng tầng 6

MC Hoàng Linh check-in bên chiếc xích đu trắng

Mỗi dịp tụ tập ở không gian này, gia đình MC Hoàng Linh sẽ set up máy chiếu, tạo thành không gian thư giãn ngoài trời

Sân thượng tầng 6 được bài trí rất nhiều cây cảnh, hoa tươi

Mỗi dịp cuối tuần, gia đình MC Hoàng Linh lại quây quần ăn uống, trò chuyện và tận hưởng những phút giây thư giãn vui vẻ tại không gian này.

Toàn cảnh cơ ngơi của gia đình MC Hoàng Linh

Không gian sống của gia đình MC Hoàng Linh gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, ấm cúng. Các tầng được phân chia thành những khu vực chức năng riêng biệt, bố trí khoa học và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

Tầng 1 là nơi bố trí khu vực bếp, bàn ăn và một phòng vệ sinh nhỏ, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian tương đối rộng rãi, trong đó bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp với khu vực bếp. Gian bếp có diện tích thoáng, được thiết kế thêm một ô cửa sổ nhỏ để đón ánh sáng và lưu thông không khí. Nhờ nằm gần cửa ra vào, khu vực này càng hạn chế được cảm giác bí bách, mang lại sự thông thoáng cho không gian nấu nướng.

Không gian tầng 1 trong cơ ngơi 6 tầng của gia đình MC Hoàng Linh

Tại đây bố trí khu vực bếp và bàn ăn

Tầng 2 là không gian phòng khách rộng rãi, tiếp tục được bố trí thêm một phòng vệ sinh để thuận tiện sinh hoạt. Căn phòng lấy tông nâu gỗ làm chủ đạo, kết hợp với hệ cửa sổ kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, nhờ đó dù có khá nhiều đồ đạc, tổng thể vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng.

Không gian được bài trí sinh động với nhiều món đồ trang trí, nổi bật là hệ kệ trưng bày bộ sưu tập bình uống nước. Cạnh sofa còn có một hồ cá và đàn piano, tạo thêm những điểm nhấn thú vị cho căn phòng. Với lợi thế diện tích rộng, vợ chồng MC Hoàng Linh cũng thoải mái tô điểm phòng khách bằng những bình hoa tươi và chậu cây lớn, khiến không gian thêm gần gũi, tràn đầy sức sống.

Không gian phòng khách nằm ở tầng 2

Khu vực này có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng

Tầng 3 là khu vực bố trí các phòng ngủ và phòng vệ sinh của gia đình. Không gian nghỉ ngơi được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, trong đó hệ cửa sổ kính lớn xuất hiện ở nhiều vị trí, trở thành điểm cộng giúp các căn phòng luôn đón được ánh sáng tự nhiên. Nội thất phòng ngủ không quá cầu kỳ, chủ yếu tập trung vào những món đồ thiết yếu phục vụ sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Một trong những không gian phòng ngủ trong nhà MC Hoàng Linh

Lên tầng 4, gia đình tiếp tục bố trí một phòng ngủ, phòng vệ sinh và phòng thay đồ riêng. Phòng thay đồ có diện tích khá rộng rãi, thoáng đãng, được dành riêng cho việc lưu trữ quần áo và phụ kiện. Hệ tủ được lắp đặt dọc theo nhiều phía, tận dụng gần như toàn bộ diện tích để sắp xếp trang phục, túi xách cùng các món đồ cá nhân. Không gian còn có gương soi toàn thân, thuận tiện cho việc thử đồ, chỉnh trang và chuẩn bị trước khi ra ngoài. Với cách bố trí này, gia đình MC Hoàng Linh có thêm một khu vực lưu trữ riêng biệt, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Phòng thay đồ được vợ chồng MC Hoàng Linh bố trí nhiều ngăn kệ để phục vụ nhu cầu lưu trữ.



