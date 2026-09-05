Căn nhà gia đình chồng tặng Á hậu Thuý An

Thuý An sống trong căn biệt thự bề thế tại TP.HCM.

Đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thúy An không lựa chọn con đường phủ sóng showbiz như nhiều người đẹp cùng thời. Thay vào đó, nàng hậu sinh năm 1997 dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, duy trì cuộc sống kín tiếng và dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình.

Đầu năm 2021, Thúy An lên xe hoa với ông xã Ngọc Duy - một tiến sĩ hơn cô 10 tuổi, từng có 12 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Thúy An từng chia sẻ điều khiến cô yên tâm gắn bó với ông xã chính là sự chân thành, ấm áp và luôn biết quan tâm đến vợ. Trong ngày trọng đại, Thúy An được gia đình trao 13 cây vàng gồm vòng cổ, lắc tay, dây chuyền, nhẫn... khiến cô dâu gần như đeo kín người. Không chỉ vậy, vợ chồng nàng hậu còn được tặng một căn biệt thự tại TP.HCM để làm tổ ấm sau khi kết hôn.

Á hậu Thuý An nhận sính lễ khủng trong đám cưới

Thuý An được gia đình chồng tặng biệt thự làm tổ ấm sau khi kết hôn

Gia đình Thúy An sống trong một căn nhà phố 3 tầng tại TP.HCM. Trong đó, tầng 3 là khu vực được nàng hậu dành nhiều tâm huyết nhất sau khi cải tạo cách đây vài tháng. Trước đó, nơi này chủ yếu được sử dụng làm kho chứa đồ. Nhận thấy tầng 3 có tầm nhìn thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, Thúy An quyết định "biến hình" toàn bộ không gian thành khu vực sinh hoạt chung kết hợp bếp, nơi các thành viên có thể quây quần sau một ngày làm việc.

Toàn bộ tầng 3 rộng khoảng 200m2 nếu tính cả khu vực sân vườn bên ngoài, trong khi diện tích sử dụng bên trong khoảng 70m2. Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, Thúy An chủ động dành phần lớn không gian cho cây xanh và những khoảng mở, tạo cảm giác thoáng đãng, thư thái.

Không gian mới được thiết kế theo phong cách Nhật Bản kết hợp hơi hướng nghỉ dưỡng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi. Nàng hậu giữ nguyên phần trần cao đặc trưng của tầng 3, kết hợp cùng những dầm gỗ màu nâu chạy dọc không gian. Từng món đồ, chi tiết trang trí trong căn nhà đều được Thúy An tự tay lựa chọn, cho thấy cô dành nhiều tâm huyết để tạo nên một không gian sống đúng với sở thích của gia đình.

Thuý An đích thân chọn lựa nội thất, sắp xếp lại không gian tầng 3

Thuý An cải tạo lại căn biệt thự sau khi dọn về sinh sống

Không gian được làm mới vô cùng sang trọng, hiện đại nhưng vẫn rất ấm cúng

Thuý An đầu tư cho từng món nội thất nhỏ

Đây là nơi sinh hoạt, thư giãn của Thuý An và gia đình

Hôn nhân của Thuý An

Sau khi lập gia đình, Thúy An dần tận hưởng cuộc sống bình yên bên ông xã và con gái. Bước vào vai trò làm mẹ, cuộc sống của nàng hậu cũng có nhiều thay đổi. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hay vlog nấu nướng. Thúy An từng thừa nhận hành trình làm mẹ không hề dễ dàng, nhưng đây cũng là món quà quý giá và niềm hạnh phúc lớn mà cuộc sống mang lại.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Thúy An còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh khi làm chủ một quán cà phê tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Địa điểm này nhanh chóng nhận được sự chú ý khi được cải tạo từ một căn biệt thự triệu đô. Sau khi được thiết kế lại, quán mang phong cách hiện đại, sang trọng với nhiều góc check-in bắt mắt, trở thành điểm hẹn được nhiều bạn trẻ yêu thích và thường xuyên đông khách vào buổi tối.



Vì đam mê nấu nướng nên Thuý An có 2 không gian bếp, 1 là căn bếp hiện đại sang trọng

Cô còn xây thêm 1 căn bếp quê để quay vlog nấu ăn