Căn nhà cho 14 chú chó của “phú bà” bán gạo ở TP.HCM: Lắp điều hòa, camera, cửa tự động

Chi phí nuôi được chủ chia sẻ lên đến 80 triệu/tháng.

Linh Đặng (Đặng Thùy Linh) là nữ doanh nhân, hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP APG ECO - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, nổi bật với các sản phẩm gạo. Trên mạng xã hội, cô được biết đến với hình ảnh một “phú bà” có phong cách sống sang trọng nhưng vẫn trực tiếp livestream bán hàng, đặc biệt là các phiên bán gạo trên TikTok.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Linh Đặng còn thường xuyên chia sẻ cuộc sống xoay quanh những chú chó cưng. Cô nuôi khoảng 14 chú chó, số lượng có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Linh Đặng là CEO, phú bà nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: FBNV

Linh Đặng nuôi nhiều chú cún cưng. Ảnh: FBNV.

Linh Đặng cho biết khoảng 1-2 năm, cô lại thay đổi và sắp xếp lại không gian sống cho thú cưng một lần. Một số bé sinh hoạt trong nhà, trong khi những bé thích ở ngoài vườn có không gian riêng tại khu nhà được xây trong khuôn viên.

Căn nhà dành cho các chú chó nhà phú bà này ở ngoài vườn được hoàn thiện vào tháng 5/2025.

Bên ngoài căn nhà cho chó của CEO Linh Đặng. Ảnh: linhdang.feo

Công trình được xây dựng kiên cố, bao quanh bởi nhiều cây xanh và bóng mát, tạo không gian rộng rãi để các chú chó có thể vui chơi nhưng vẫn có khu vực trú nắng, trú mưa.

Thiết kế bên trong được chia thành nhiều khu vực với công năng khá rõ ràng. Phía trước là khoảng không gian trống dành cho các bé vui chơi, ăn uống.

Căn nhà rộng rãi, được đầu tư chỉn chu. Ảnh: linhdang.feo

Phía trong có một chiếc tủ lớn để đồ dùng cần thiết như nước uống, găng tay, khăn giấy, tã lót cùng các vật dụng phục vụ việc ăn uống, vệ sinh và chăm sóc đàn chó.

Phần phía dưới tủ được bố trí những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nguyên khối, tạo chỗ nghỉ riêng cho từng chú cún. Không gian này vì thế vừa giống một khu vui chơi, vừa có khu vực nghỉ ngơi và cất giữ đồ dùng riêng cho đàn thú cưng.

Bên trong có các tủ chứa đồ. Ảnh: linhdang.feo

Có các nhà nhỏ cho chó ngủ vào buổi tối, được làm bằng gỗ nguyên khối. Ảnh: linhdang.feo

Một trong những điểm khiến nhiều người chú ý là hệ thống điều hòa và cửa tự động. Theo Linh Đặng chia sẻ, khi thời tiết quá nóng, đặc biệt vào buổi trưa mùa hè, cửa có thể đóng lại để hạn chế hơi nóng bên ngoài, đồng thời bật điều hòa cho các chú chó.

Phần mái cũng được thiết kế riêng để phù hợp với điều kiện thời tiết. Mái có dạng vòm nhằm hạn chế tình trạng mưa tạt, đồng thời sử dụng vật liệu có khả năng chống nóng, chống nắng và giảm tiếng ồn. Xung quanh khu vực này được bao bọc bằng lưới thép, vừa tạo độ thông thoáng vừa đảm bảo an toàn cho đàn chó.

Bên trong khu vực chuồng còn có hệ thống khoảng 3-4 chiếc quạt, bóng đèn và một camera để theo dõi. Phần sàn được lát gạch đá màu đen, thuận tiện cho việc vệ sinh.

Phần cửa tự động bên ngoài ngôi nhà. Ảnh: linhdang.feo

Bên trong ngôi nhà cho chó có điều hòa, lắp nhiều quạt. Ảnh: linhdang.feo

Dù Linh Đặng không công bố diện tích cụ thể, qua hình ảnh được chia sẻ, căn nhà cho chó trông khá rộng rãi và thoáng.

Cách nữ doanh nhân đầu tư cho đàn thú cưng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ví đây giống một “biệt thự cho cún” thay vì một khu chuồng thông thường, đồng thời bất ngờ trước mức độ chăm chút mà cô dành cho những chú chó.

“Xịn dữ luôn ấy”, “Biệt thự cho cún thì đúng hơn chị ơi”, “Chắc phải trăm triệu cho cái nhà này không ạ”, “Sướng nhất rồi đó”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Không chỉ đầu tư không gian sống, Linh Đặng còn thuê người chăm sóc đàn chó hằng ngày, từ nấu ăn, tắm rửa đến vệ sinh và các công việc liên quan.

Trước đó, số lượng chó của cô từng được chia sẻ ở mức khoảng 9 bé vào năm 2023, sau đó tăng lên 15 chú chó (hiện tại có một con đã mất nên còn 14). Chi phí chăm sóc đàn chó có thời điểm lên tới khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng.

Gia đình cô cũng có khoảng 6 nhân viên hỗ trợ các công việc trong nhà và chăm sóc đàn chó, từ chuẩn bị thức ăn, dắt đi dạo đến vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho các bé.

Việc nuôi nhiều chó cũng khiến Linh Đặng thay đổi cách tổ chức không gian sống. Từ căn hộ, cô chuyển sang khu nhà vườn rộng khoảng 2.000m², nơi đàn chó có thêm diện tích chạy nhảy và sinh hoạt.

Trong tổng thể không gian này, khu nhà dành riêng cho những chú chó ở ngoài vườn trở thành một phần đáng chú ý khi được đầu tư đầy đủ từ chỗ nghỉ, khu vui chơi đến hệ thống điều hòa, quạt và camera.

Với Linh Đặng, những chú chó không chỉ đơn thuần là thú cưng mà được xem như những thành viên trong gia đình. Bởi vậy, thay vì chỉ bố trí một khu chuồng thông thường, cô lựa chọn xây hẳn một không gian riêng, có đủ tiện nghi để đàn “con thơ” có thể thoải mái sinh hoạt quanh năm.



