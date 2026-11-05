Căn nhà 29m² của NSND Lan Hương

Ở tuổi ngoài 60, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ có cuộc sống bình dị trong căn nhà nhỏ tại Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, hai nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Căn nhà 4 tầng là nơi 4 thế hệ cùng chung sống

NSND Lan Hương (SN 1961) là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Bắc. Nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua vai bà mẹ chồng khó tính trong bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng. Ngoài đời, chị có cuộc hôn nhân kéo dài gần 4 thập kỷ với NSƯT Đỗ Kỷ.

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ sinh sống trong căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 29m² tại Hà Nội. Dù diện tích khá khiêm tốn, đây là nơi ở của gia đình 4 thế hệ, gồm mẹ của NSND Lan Hương, hai vợ chồng, hai người con trai và 3 cháu nội.

Ảnh: FBNV

Không gian sống của gia đình NSND Lan Hương được bài trí giản dị, không có quá nhiều đồ nội thất cầu kỳ. Trong những hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, phòng khách là khu vực xuất hiện thường xuyên nhất. Căn phòng được bố trí bộ bàn ghế gỗ, vừa dùng để tiếp khách, vừa là nơi ăn uống và sinh hoạt chung của các thành viên.

Ảnh: FBNV

Đối diện bộ bàn ghế là chiếc tivi treo tường, trong khi một góc phòng được dành làm nơi đặt bàn thờ. Phía sau phòng khách là khu vực bếp và cầu thang dẫn lên các tầng. Do diện tích hạn chế, phòng khách và bếp không được ngăn cách bằng tường mà sử dụng rèm, giúp không gian sinh hoạt có sự kết nối và tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Ảnh: FBNV

Năm 2025, vợ chồng NSND Lan Hương quyết định cải tạo lại căn bếp đã sử dụng khoảng 20 năm. Sau thời gian dài, hệ thống tủ bếp cũ bắt đầu xuống cấp, không gian lưu trữ cũng không còn thuận tiện. Căn bếp sau khi sửa chữa được thay mới hệ tủ gỗ, bố trí lại khu vực nấu nướng và tăng khả năng lưu trữ, song vẫn giữ nét ấm cúng vốn có.

Ảnh: FBNV

Dù diện tích khiêm tốn, căn nhà vẫn là nơi các thành viên quây quần qua nhiều thế hệ. Đây cũng là thành quả tích góp của hai nghệ sĩ từ những ngày đầu lập gia đình. Dù kinh tế không dư dả, hai nghệ sĩ luôn ưu tiên chăm lo cho người lớn tuổi trong gia đình. NSƯT Đỗ Kỷ từng kể, chiếc điều hòa và tivi mới đầu tiên được mua đều dành cho phòng ông bà ngoại. Trong khi đó, ông vẫn chấp nhận nằm dưới đất vào những ngày hè.

Gần 4 thập kỷ đồng hành và thấu hiểu

Không chỉ đồng hành trong công việc, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ còn có cuộc hôn nhân bền chặt qua nhiều thập kỷ. Hai người quen nhau khi cùng học lớp diễn viên tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến nay, họ đã có hơn 30 năm chung sống.

Trong một cuộc phỏng vấn, NSƯT Đỗ Kỷ từng tiết lộ hai vợ chồng có giao ước ngầm rằng chuyện riêng tư nên được giải quyết giữa hai người, không cần đưa ra bên ngoài. Nam nghệ sĩ cũng cho biết cả hai luôn giữ chừng mực khi xuất hiện trước đám đông và tôn trọng nhau trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV

Về phía NSND Lan Hương, nữ nghệ sĩ cho rằng nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc cuộc sống vợ chồng tự nhiên trở nên viên mãn. Khi không còn bận rộn với công việc, thời gian rảnh nhiều hơn đôi khi cũng tạo ra những thay đổi về tâm lý. Hai người cần học cách chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu nhau để thích nghi với giai đoạn mới.

Nữ nghệ sĩ ví hạnh phúc hôn nhân như một cái cây cần được cả hai người cùng chăm sóc mỗi ngày. Sự nhường nhịn và đặt mình vào vị trí của đối phương là điều quan trọng để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ảnh: FBNV

Hiện tại, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, hai nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Họ thường cùng nhau tập thể thao, làm việc nhà, đi du lịch và thăm thú các danh lam thắng cảnh. NSƯT Đỗ Kỷ cũng thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các sự kiện và chuyến đi. Sự giản dị trong cách sống, tinh thần tôn trọng và sẻ chia giữa các thành viên đã giúp tổ ấm nhỏ của cả hai vẫn bền chặt sau nhiều năm.