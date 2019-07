Can ngăn chồng cãi vã ở đám cưới, vợ bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu: Lúc 21h20’ ngày 26-7, tại tiệc nhóm họ đám cưới nhà ông Phạm Văn Sửa (SN 1965, ngụ tổ 10, ấp An Sơn, xã Thanh An), anh Nguyễn Văn Nam (SN 1985) và Phạm Văn Thuyên (SN 1985, cùng ngụ huyện Hớn Quản) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân do Nam tạt rượu vào người Thuyên.



Được mọi người can ngăn, nhưng cả hai tiếp tục ra cổng đám cưới cãi vã. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, vợ của Nam) theo can ngăn, kéo Nam ra.

Lúc này, Thuyên bất ngờ dùng dao đâm vào lưng chị T. Thấy vợ bị đâm, Nam liền cầm dao đuổi theo và đâm trúng bụng Thuyên gây thương tích. Sau đó, chị T. và Thuyên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bình Long cấp cứu.

Đến 22h cùng ngày, chị T. tử vong, còn Thuyên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị.