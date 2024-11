Căn hộ vừa túi tiền TT AVIO - Giải pháp nhà ở dành cho khách hàng trẻ

Áp lực sở hữu nhà ở tại các thành phố lớn ngày càng trở nên nặng nề hơn đối với người trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh giá trị bất động sản có xu hướng "tăng nhiệt".

Khi đó, dự án TT AVIO, Bình Dương lại được biết đến là giải pháp cứu cánh dành cho nhóm đối tượng khách hàng này.

Cửa ngõ giao thương, kết nối thịnh vượng

TT AVIO là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ thuộc phân khúc trung cấp tại Dĩ An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital làm chủ đầu tư. Dự án do liên doanh TT Capital cùng hai tập đoàn Nhật Bản là Cosmos Initia và Koterasu Group phát triển.

Khu căn hộ tọa lạc ngay mặt tiền đường DT743C, Phường Tân Đông Hiệp, thuộc khu vực trung tâm TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Vị trí này được đánh giá là "đắc địa" khi nằm trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM, liền kề với nhiều trục đường quan trọng khác của khu vực như đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1A…

Nhờ vị trí này mà cư dân sinh sống tại TT AVIO dễ dàng kết nối đến các đô thị hiện đại từ mọi hướng. Từ đó rút ngắn thời gian đi lại hàng ngày của cư dân cũng như mở rộng cơ hội đầu tư, giao thương dành cho nhà đầu tư.

Vị trí cửa ngõ đa kết nối cũng chính là thế mạnh của khu căn hộ TT AVIO. Điều này đã thu hút không ít những khách hàng hiện đang làm việc tại TPHCM và các tỉnh lân cận lựa chọn sinh sống tại dự án này.

Tháng 9 vừa qua, tại hội nghị "Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và Tiêu điểm Bình Dương" cho biết, tỷ lệ khách từ TP.HCM về Bình Dương mua nhà chiếm 49%, người dân Bình Dương chỉ chiếm 33%. Đa phần nhu cầu mua và thuê rơi vào phân khúc chung cư là chủ yếu.

Đồng thời, giá nhà tại TPHCM tăng cao cũng khiến nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven để tìm kiếm những lựa chọn vừa túi tiền hơn. Điều này khiến TP mới Bình Dương dần trở thành điểm đến lý tưởng. Minh chứng cụ thể là nơi đây chỉ cách TP.Thủ Đức 15-30 phút di chuyển tùy theo khu vực. Và hạ tầng giao thông hiện đang được đầu tư đồng bộ như Vành đai 3, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, đại lộ Phạm Văn Đồng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu này thị trường bất động sản Bình Dương thời gian gần đây đặc biệt nhộn nhịp. Minh chứng là ngoài TT AVIO thì còn có các dự án tâm điểm khác như Boulevard Royale và Orchard Hill. Mỗi dự án đều thuộc những phân khúc nhà ở khác nhau, từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ đa dạng nhu cầu nhà ở của nhiều tệp khách hàng.

Giá bán "tầm trung" với chất lượng nhà ở đạt chuẩn

Việc xuất hiện trở lại căn hộ giá chỉ hơn 1 tỷ đồng tưởng chừng đã "tuyệt chủng" tại TT AVIO được xem là dấu hiệu đáng mừng của thị trường nhà ở trung cấp. Dự án dự định sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 2000 căn hộ, phù hợp với nhu cầu của khách hàng có thu nhập trung bình trở lên.

Mặc dù có mức giá bán khá cạnh tranh trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền nhưng TT AVIO vẫn chủ trương đi đầu trong việc mang đến chất lượng cuộc sống đạt chuẩn dành cho cư dân.

Minh chứng là dự án đã tích hợp đến 89 tiện ích nội khu trong khuôn viên khu căn hộ. Nổi bật là 8 cụm tiện ích cao cấp mà hiếm có căn hộ tầm trung nào sở hữu được, chẳng hạn như tổ hợp hồ bơi Galaxy Pool, khu vui chơi trẻ em Funky Town, Quảng trường nghệ thuật Art Square, khu vui chơi đa thế hệ Amazon Park, tổ hợp thể thao giải trí, khu Business Center với phòng làm việc, phòng Co-Working Space, Chill Sky Zone với các khu vườn Nhật ngắm cảnh, Yoga ngoài trời, BBQ ở tầng thượng…

Bên cạnh đó là các tiện ích ngoại khu khác bao quanh nơi ở của cư dân. Phần lớn là các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, siêu thị, bệnh viện và các khu vui chơi giải trí… Đáp ứng hầu hết những nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của cư dân thuộc mọi lứa tuổi.

Vì các lý do trên mà TT AVIO đã trở thành điểm đến được nhiều khách hàng săn đón, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ có dự định xây dựng tổ ấm tại các đô thị trung tâm.