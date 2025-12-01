Căn hộ diện tích lớn tung ưu đãi: cơ hội vàng sở hữu khoảng trời riêng ngay mặt tiền đại lộ trung tâm

Thời điểm vàng chốt mua

Thị trường bất động sản mỗi dịp cuối năm luôn có một nhịp sôi động rất riêng. Giao dịch tăng, nguồn tiền dịch chuyển mạnh mẽ, các chủ đầu tư đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu. Đây cũng là giai đoạn nhiều gia đình thành đạt chốt lại một năm tài chính, tìm một tài sản "đủ chuẩn" để an cư hoặc tích sản cho năm mới. Trong dòng chuyển động đó, những căn 3 phòng ngủ diện tích lớn ở khu vực trung tâm nổi lên như lựa chọn được săn tìm nhất, nhờ hội tụ đồng thời cả giá trị sống lẫn giá trị đầu tư.

Nhu cầu cao, nhưng nguồn cung căn hộ cao cấp lại rất hạn chế. Báo cáo thị trường quý 3-2025 của Cushman & Wakefield cho thấy TPHCM chỉ ghi nhận 668 căn hộ mở bán mới, chủ yếu ở khu Đông – Nam; riêng khu trung tâm tiếp tục "trắng nguồn cung". Điều này lý giải vì sao những dự án có căn hộ diện tích lớn, pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng bàn giao luôn có tốc độ hấp thụ nhanh và được đánh giá là tài sản giá trị trong dài hạn.

Điểm sáng khu trung tâm

Giữa bối cảnh đó, sự xuất hiện của Kiều by KITA tại 927 Trần Hưng Đạo trở thành một điểm sáng đúng lúc.

Sảnh đón khách tại dự án căn hộ cao cấp Kiều by KITA

Dự án chỉ có 82 căn hộ, trong đó có 50 căn 3 phòng ngủ với diện tích 129m² – 155m², thuộc nhóm rộng hiếm hoi ở trung tâm. Mỗi căn đều có hai mặt thoáng, đón ánh sáng tự nhiên; phòng ngủ được bố trí lệch hướng để giữ riêng tư; bếp và phòng khách theo thiết kế mở, tạo sự sang trọng và thoáng rộng.

Từ ban công, cư dân có thể nhìn về dòng Tàu Hủ - Bến Nghé uốn lượn, hoặc phóng tầm mắt đến "đường chân trời" của khu trung tâm tài chính - hành chính. Một phối cảnh cân bằng giữa chất sống hiện đại và dấu ấn lịch sử của vùng Chợ Quán xưa, nơi nhịp sống náo nhiệt ngoài phố khép lại ngay trước ngưỡng cửa. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, không gian rộng thoáng và tầm nhìn mở giúp Kiều by KITA có được bản sắc riêng, một chuẩn sống đúng nghĩa cho những gia đình yêu sự tinh tế.

Mỗi căn hộ diện tích lớn của Kiều by KITA đều có 2 view thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích hoàn chỉnh: bệnh viện lớn, trường học các cấp, nhà thờ, chùa chiền, khu ẩm thực, chợ, siêu thị, phố chuyên doanh và hàng loạt điểm văn hóa. Tất cả tạo nên một môi trường sống nơi mọi nhu cầu đều nằm trong tầm tay, điều mà chỉ những dự án ở khu vực trung tâm mới có được.

Bắt sóng ưu đãi, mua hời cuối năm

Bên cạnh giá trị từ không gian, vị trí, Kiều by KITA còn tạo sức hút mạnh từ một chính sách bán hàng được đánh giá là "rất hiếm thấy" ở phân khúc căn hộ trung tâm diện tích lớn.

Khách hàng có thể tiết kiệm một khoản ngân sách lớn khi chọn mua các căn hộ với nhiều ưu đãi trong thời điểm này

Nổi bật nhất là thanh toán 40% nhận nhà ngay và chỉ cần thanh toán 1% trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1. Cách này giúp khách hàng có thể dọn vào ở ngay và có khoản giãn trong vòng năm đầu tiên khi mua căn hộ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chọn phương thức vay ngân hàng 70% vốn thường được áp dụng khi mua căn hộ bất động sản. Với lợi thế là căn hộ đã có sẵn sổ hồng từng căn, việc thực hiện thủ tục với ngân hàng trở nên nhanh chóng và tiện lợi, tiết kiệm thời gian vàng bạc của khách hàng.

Không chỉ tạo cơ hội thuận tiện cho việc sắp xếp về tài chính, chủ đầu tư KITA Group còn tạo những chất xúc tác hấp dẫn với chính sách "Quyết định nhanh – Ưu đãi lớn" hay "Đặt mua bao nhiêu, chiết khấu bấy nhiêu" với mức chiết khấu từ 0,5% – 2% giá trị căn hộ như một món quà hấp dẫn dành cho cư dân mới của căn hộ Kiều by KITA. Cùng với chính sách miễn phí phí quản lý trong 24 tháng, các chiết khấu dành cho người mua có thể từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, một giá trị rất ý nghĩa vào thời điểm cuối năm này.

Các căn hộ diện tích lớn tiện lợi cho các bố trí theo ý của các cư dân tương lai của Kiều by KITA

Khi mà nguồn cung căn hộ ở trung tâm ngày càng ít, căn hộ lớn lại càng hiếm hơn, Kiều by KITA nổi lên như lựa chọn hội tụ đủ tiêu chí: rộng thoáng – trung tâm – pháp lý hoàn chỉnh – ưu đãi mạnh. Đây là thời điểm vàng để sở hữu một căn hộ vừa nâng chất cuộc sống, vừa là tài sản bền vững cho tương lai.

Tham quan nhà thực tế tại: 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM

Website: https://kieubykita.com/

Hotline: 0986 729 927