Căn hộ của Khả Ngân

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Khả Ngân cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Khả Ngân từng được biết đến với biệt danh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Trở về 3, Lật mặt 2, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt... và đặc biệt tạo dấu ấn với vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày.

Vai diễn này giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Gia đình mình vui bất thình lình và đầu năm 2026 trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em.

Khả Ngân từng được biết đến với biệt danh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Khả Ngân cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nữ diễn viên từng mua căn hộ rộng hơn 50m² tại khu vực Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM. Tổ ấm của cô được thiết kế hiện đại, tối giản, lấy hai gam màu xám và trắng làm chủ đạo.

Phòng khách được bố trí sofa dài màu xám kết hợp những chiếc gối tựa sáng màu, đi cùng bàn trà nhỏ và ghế thư giãn. Cách lựa chọn nội thất không quá cầu kỳ giúp căn hộ dù có diện tích vừa phải vẫn mang lại cảm giác thoáng đãng. Điểm đáng chú ý trong phòng khách là hệ thống cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên.

Với diện tích hơn 50m², Khả Ngân ưu tiên cách bài trí đề cao sự tiện nghi và thoải mái. Những món đồ nội thất có thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính giúp không gian vừa hiện đại vừa mang cảm giác ấm cúng.

Căn hộ của nữ diễn viên có diện tích hơn 50m², tọa lạc tại khu vực Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM. Ảnh: FBNV

Tổ ấm của cô được thiết kế hiện đại, tối giản, lấy hai gam màu xám và trắng làm chủ đạo. Ảnh: FBNV

Không gian sống sử dụng hai tông màu xám – trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Ngày 31/8, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chính thức công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi vốn là hai gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng nhiều lần xuất hiện trong cùng các hoạt động nhưng gần như không để lộ chuyện hẹn hò trước công chúng.

Cả hai từng cùng tham gia một giải chạy tại Quy Nhơn vào năm 2024, song thời điểm đó chỉ được biết đến như những đồng nghiệp có chung sở thích thể thao. Đáng chú ý, trong bài đăng, Khả Ngân còn nhắc đến một món quà khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Chi tiết này khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn về khả năng cô đang có tin vui.

Ngày 31/8, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chính thức công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV