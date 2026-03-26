HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn hộ bỏ trống 2 năm vẫn phát sinh gần 2.000 m3 nước, hóa đơn 45 triệu đồng: Ban quản lý khẳng định “không phát hiện rò rỉ”

Kim Linh |

Một căn hộ tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) bất ngờ ghi nhận mức tiêu thụ gần 2.000 m3 nước dù không có người ở suốt thời gian dài.

- Ảnh 1.

Theo phản ánh của người phụ nữ họ Thịnh - chủ căn hộ tại một khu dân cư ở Trịnh Châu, ngôi nhà của bà đã bị bỏ trống hơn 2 năm. Đồng hồ nước được kiểm tra định kỳ 2 tháng/lần và đến tháng 6/2025, mọi chỉ số vẫn hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày 13/8/2025, bà bất ngờ nhận được hóa đơn cho thấy lượng nước tiêu thụ đã lên tới 1.961 m3 chỉ trong 2 tháng, hoá đơn khoảng 12.000 NDT (45 triệu đồng). Con số này khiến bà không khỏi bàng hoàng, bởi căn hộ hoàn toàn không có người sử dụng.

Khi làm việc với công ty cấp nước cho căn hộ, bà được thông báo nguyên nhân có thể do rò rỉ nước trong nhà, cụ thể là khu vực nhà vệ sinh.

- Ảnh 2.

Khu căn hộ xảy ra vụ việc bất thường

Tuy nhiên, bà Thịnh khẳng định đã nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào. Ban quản lý khu căn hộ sau đó cũng tiến hành kiểm tra áp suất đường ống và đến ngày 10/10/2025 đã xác nhận: không có rò rỉ từ đồng hồ nước vào căn hộ.

Không chấp nhận lời giải thích từ phía công ty cấp nước, bà Thịnh đã yêu cầu kiểm định đồng hồ. Ngày 26/8/2025, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Sản phẩm Trịnh Châu tiến hành kiểm tra và kết luận đồng hồ không đạt yêu cầu về hình thức, ký hiệu và niêm phong, các chức năng điện tử và hiển thị đều không đạt chuẩn.

Đáng chú ý, theo quy định, đồng hồ nước loại nhỏ (DN15) chỉ có thời hạn sử dụng tối đa 6 năm. Trong khi đó, đồng hồ của bà được kiểm định lần đầu vào tháng 7/2019 và đã quá hạn vào thời điểm xảy ra sự việc.

Việc đồng hồ không đạt chuẩn và đã quá hạn sử dụng khiến chủ căn hộ đặt nghi vấn về độ chính xác của lượng nước được ghi nhận.

- Ảnh 3.

Ngày 10/9/2025, công ty cấp nước tiến hành khóa đường ống cấp nước căn hộ của bà Thịnh. Sau đó, toàn bộ đồng hồ trong khu dân cư cũng được thay mới. Thế nhưng đến tháng 11, bà tiếp tục nhận thông báo đã “tiêu thụ thêm 0,5 m3 nước”.

“Đường ống đã bị khóa, đồng hồ cũng đã thay, vậy nước từ đâu ra?” , bà Thịnh đặt câu hỏi, nhưng không nhận được lời giải thích hợp lý.

Ban đầu, trong quá trình thương lượng, công ty cấp nước đề nghị bà Thịnh thanh toán một nửa số tiền hóa đơn. Tuy nhiên sau đó phía công ty lại yêu cầu bà thanh toán toàn bộ.

"Phía công ty cấp nước cho rằng phần cơ khí của đồng hồ nước nhà tôi vẫn hoạt động tốt và hư hỏng ở các linh kiện điện tử chỉ ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu từ xa, không tác động đến việc đo lượng nước tiêu thụ", bà Thịnh nói.

Trước các thắc mắc về nguồn gốc lượng nước “khổng lồ” cũng như việc đồng hồ mới vẫn ghi nhận tiêu thụ, truyền thông địa phương đã liên hệ đại diện công ty cấp nước nhưng người này từ chối trả lời và nhanh chóng cúp máy.

Hiện vụ việc đang được ban quản lý căn hộ và lực lượng chức năng địa phương tiến hành làm rõ.

Theo Dahe Daily﻿

Tags

Trung Quốc

Nước

điện

căn hộ

hóa đơn

căn hộ bỏ trống

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại